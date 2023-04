Die Sowjetunion ist seit Langem Geschichte, doch das Konsulat auf Ålands Hauptinsel in Mariehamn gibt es noch immer: ein recht unscheinbares zweistöckiges Gebäude mit rotem Dach, umgeben von einem Zaun. Die Inselgruppe im Südwesten Finnlands genießt weitgehende Autonomie und ist seit Langem entmilitarisierte Zone. Finnland und die Sowjetunion hatten sich einst darauf geeinigt, dass Moskau zur Überwachung der Demilitarisierung ein Konsulat eröffnen kann. Seit dem Beginn des Ukraineskriegs gibt es deswegen in Finnland Sicherheitsbedenken. Nun, nach dem NATO-Beitritt des Landes, wurden vermehrt Stimmen laut, die die Schließung des Konsulats und eine Militarisierung der Inselgruppe fordern.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Åland liegt zwischen dem Bottnischen Meerbusen und der Ostsee, nah am schwedischen, aber auch am finnischen Festland. In strategischer Hinsicht gilt es neben dem schwedischen Gotland als entscheidend im Ostseeraum: Wer die beiden Inseln beherrsche, beherrsche das gesamte Meer, heißt es. Schifffahrtsrouten wie Datenkabel gehen in unmittelbarer Nähe vorbei, doch just auf Åland darf Finnland kein Militär stationieren.