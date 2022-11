Treffen in Polen : Russisches „Exilparlament“ will Regime in Moskau überwinden

Russisches „Exilparlament“ will Regime in Moskau überwinden

Im Palais von Jablonna vor den Toren Warschaus ist am Montag ein dreitägiges Treffen russischer Politiker zu Ende gegangen. Die Veranstaltung nannte sich – wie das einzige, teilweise frei gewählte Par­lament der Sowjetunion von 1989 – „Kongress der Volksdeputierten“. Mehrere Dutzend Personen nahmen in Präsenz oder online teil. Unter ihnen waren vier Abgeordnete der russischen Staatsduma und weitere in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedene Or­gane gewählte Volksvertreter.

Ziel des „Kongresses“ sei es, wie der frühere Duma-Abgeordnete Ilja Ponomarjow sagte, ein Parlament im Exil zu schaffen in der Hoffnung, interna­tionale Anerkennung zu erhalten und einen Machtwechsel in Russland vorzu­bereiten und zu begleiten. „Wir ha­ben einen sehr lebendigen, funktionsfähigen Mechanismus geschaffen“, sagte Ponomarjow, der dem russischen Parlament bis 2016 angehörte, in seinem Schlusswort. Die Debatten wurden im Internet übertragen. Vor al­lem polnische Medien berichteten ausführlich, auch die führenden polnischen Reformer der Wendezeit, Adam Michnik und Leszek Balcerowicz, ließen sich in Jablonna blicken.

Ein Streitthema der Sitzungen war die Frage, ob mit dem Ziel eines Systemwechsels in Russland die Tötung von Präsident Wladimir Putin oder be­waffneter Widerstand in Russland zu­lässig sei. Der zugeschaltete ukrainische Oppositionsabgeordnete Olexij Hontscharenko forderte die Russen auf, in ihren Reihen einen „Stauffenberg“, einen Attentäter zu finden, der Putin beseitigen würde. Unter den Teilnehmern sei gewiss auch ein „Willy Brandt“, der eines Tages an den Orten russischer Gräueltaten in der Ukraine auf die Knie fallen und um Vergebung bitten werde. Etliche Teilnehmer plädierten jedoch dafür, Putins Schicksal in die Hände eines internationalen Ge­richts zu legen. Die Absetzung Putins als Ziel war unstrittig: „Der Krieg wird erst enden, wenn das Putin-Regime fällt“, sagte der frühere Duma-Abgeordnete Gennadij Gudkow. Dazu seien weiterer Druck auf dem Schlachtfeld sowie Sanktionen nötig.

Polnische Beobachter äußerten sich teilweise skeptisch. Von den führenden russischen Oppositionellen sympathisiere nur der exilierte Unternehmer Michail Chodorkowskij mit dem „Kongress“, lautete ein Einwand. Das nächste Treffen könnte laut Ponomarjow En­de Februar 2023 stattfinden, zum ersten Jahrestag der russischen Invasion. Dann würden Gesetzentwürfe für das Russland der Zukunft in zweiter Lesung behandelt. Das Palais von Jablonna ist ein historischer Ort: Hier war im Oktober 1988 der erste „runde Tisch“ des Ostblocks aufgestellt worden. Die eigentlichen Verhandlungen zum Machtwechsel be­gannen allerdings erst im Februar 1989 im heutigen Präsidentenpalast in Warschau.