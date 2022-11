Russischer Rückzug aus Cherson : Der Zar ohne Kleider

­Es ist verständlich, dass die ukrainische Armee mit Misstrauen auf die russische An­kündigung reagiert hat, sich aus Cherson zurückzuziehen. Zum Krieg gehört die List; an der Front im Osten haben die Ukrainer die Invasoren kürzlich selbst mit öffentlichen Ankündigungen getäuscht. Cherson könnte für die Ukrainer tatsächlich zur einer Falle werden, sollten die Russen sie dort in Wirklichkeit in einen Häuserkampf ziehen wollen.

Der dritte Rückschlag

Falls Putin seine Eroberung aber tatsächlich aufgeben sollte, dann wä­re das der dritte erhebliche Rückschlag für ihn nach den Niederlagen vor Kiew und im Charkiwer Gebiet. Taktisch mag es sinnvoll sein, sich auf das linke Ufer des Dnipro zurückzuziehen. Die Russen brauchen Zeit und Deckung, um die eigenen Reihen durch die Mobilisierung wieder aufzufüllen. Deshalb haben sie derzeit auch Interesse an einer Waffenruhe.

Aber der Verlust Chersons würde nicht nur einen Vorstoß in Richtung Odessa erschweren, er wäre vor allem eine gewaltige politische Niederlage. Dass Putin eine gerade erst annektierte Provinzhauptstadt, die ewig zu Russland gehören sollte, aufgeben lässt, macht ihn zum Zaren ohne Kleider.

Aus einer „Spezialoperation“, die angeblich nach Plan lief, ist ein ständiges Rückzugsgefecht geworden, das die Kreml-Propaganda nur noch mit der Sorge um die eigenen Soldaten begründen kann. Das ist nichts, womit man auf einem G 20-Gipfel den starken Mann spielen könnte.