Russischer Kämpfer gestorben : Mit dem Schädel in der Hand

Zwei Bilder bleiben von dem russischen Nationalisten Igor Manguschew in Erinnerung. In einem Video, das im vergangenen August auftauchte, steht der hagere Mittdreißiger mit dunklem Bart im T-Shirt auf der Bühne eines Klubs wie ein Alleinunterhalter. Auf dem Kopf trägt Manguschew eine Baseballkappe mit dem Schirm nach hinten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In der rechten Hand hält er einen Totenschädel. In der Pose Hamlets mit dem Schädel des Hofnarren Yorick in der Hand steht Manguschew im nach seinen eigenen Worten besetzten Donezk und erklärt seinem Publikum den Ukrainekrieg. „Wir sind noch hier“, sagt Manguschew, „aber dieser Yorick ist schon abgeschwirrt.“