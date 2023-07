Igor Girkin am Freitag in Moskau Bild: Reuters

Offenbar ist der russische Nationalist Igor Girkin alias Igor Strelkow am Freitag in Moskau festgenommen worden. Die neueste Nachricht auf dem Telegram-Kanal Girkins hat seine Ehefrau verfasst. Darin heißt es: „Um ungefähr 11.30 kamen Vertreter des Untersuchungsausschusses zu uns.“ Girkins Frau berichtet, sie sei zum Zeitpunkt der Festnahme selbst nicht zu Hause gewesen und habe seitdem keinen Kontakt zu ihrem Mann. Von Freunden habe sie erfahren, dass wegen „Extremismus“ gegen ihn ermittelt werde. Gegenüber dem russischen Medium RBK bestätigten zwei Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden und Strelkows Anwalt die Festnahme.

Der westlichen Öffentlichkeit ist Girkin vor allem wegen seiner Beteiligung am Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine im Juli 2014 mit über 300 Toten bekannt. Girkin war damals unter seinem Pseudonym Igor Strelkow im Dienst des russischen Geheimdienstes an den Kämpfen der Separatisten gegen die ukrainische Armee beteiligt. Von Mai bis August 2014 wurde er als „Verteidigungsminister“ der selbst ernannten „Volksrepublik Donezk“ bezeichnet. Im November 2022 verurteilte ihn ein Gericht in den Niederlanden in Abwesenheit zu lebenslanger Haft wegen seiner Beteiligung am Abschuss.

Girkin kritisierte Führung und Wagner

Seit Beginn der russischen Invasion äußerte sich Girkin regelmäßig zum Kriegsverlauf und kritisierte das Vorgehen der russischen Führung. Im März gründete sich unter Girkins Führung auch ein „Klub der zornigen Pa­trioten“, der Korruption und Beschönigung der militärischen Lage beklagt und sich wohl als eine Art patriotische Opposition versteht. Zuletzt hatte Girkin auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin, ohne diesen namentlich zu nennen, als „Versager“ bezeichnet.

Der Festnahme Girkins war auch ein öffentlicher Schlagabtausch mit dem Söldnerführer Jewgenij Prigoschin vorausgegangen. Nach dem eintägigen Aufstand der Wagner-Gruppe hatte Girkin die Erhängung Prigoschins gefordert, um Russland „als Staat zu erhalten“. Er warf Prigoschin vor, in Russland nach der Macht zu streben.

Zuvor hatte Prigoschin Girkin mehrfach zu einem Besuch an der Front „eingeladen“ – was implizieren sollte, dass sich dieser stets in sicherer Entfernung zum Kampfgeschehen aufhält. Nach Informationen des russischen Exilmediums Medusa geht die Verhaftung auf eine Anzeige eines ehemaligen Wagner-Mitarbeiters zurück.