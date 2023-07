Sicherheitskräfte in Vilnius am 10. Juli, einen Tag vor Beginn des Gipfels Bild: AP

Die litauischen Behörden ermitteln, ob eine Hackergruppe, die sich „From Russia with Love“ nennt, geheime Dokumente zu den Sicherheitsplänen für den NATO-Gipfel in die Hände bekommen hat. Nach Ende des Gipfels hatte die Gruppe am Mittwochabend im Netz 30 Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgehen soll, welche Gefahren die litauischen Sicherheitskräfte während des Gipfels für wahrscheinlich hielten, in welchen Hotels die Delegationen während des Gipfels untergebracht und auf welchen Wegen sie in der Stadt unterwegs waren. Außerdem sollen die Dokumente die Namen und teilweise sogar Personaldokumente von Sicherheitsverantwortlichen enthalten, darunter die von Scharfschützen einer litauischen Spezialeinheit.

Die litauischen Behörden haben die Echtheit der Dokumente noch nicht bestätigt. Der Sicherheitsberater des litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda sagte dem öffentlich-rechtlichen litauischen Rundfunk, es könne sich auch um Fälschungen handeln. Vor und während des NATO-Gipfels habe es Dutzende oder gar Hunderte Cyberattacken gegeben. Nach Angaben eines Behördenvertreters gegenüber der Nachrichtenagentur BNS hat Litauen nie zuvor eine solche Intensität an Cyberattacken erlebt wie in den vergangenen Tagen. Über die angeblich geleakten Dokumente sagte er, es handle sich um PDF-Dokumente ohne Metadaten, in die Bilder hineinkopiert worden seien. Es sollten keine voreiligen Schlussfolgerungen gezogen werden, Ergebnisse der Untersuchungen seien nicht vor kommender Woche zu erwarten.

Der erste Bericht über die angeblich entwendeten Dokumente war am Mittwoch nach Abschluss des Gipfels auf dem Telegram-Kanal des kremltreuen russischen Propagandisten Boris Roschin zu lesen, der unter dem Namen „Colonelcassad“ etwa 850.000 Follower hat. Roschin behauptete, das Leck habe sich in der Ukraine befunden. In den litauischen Medien wurde deshalb der Verdacht geäußert, die russischen Geheimdienste versuchten mit dieser Nachricht sowohl die Ukraine als auch die Litauer in den Augen der NATO-Verbündeten zu diskreditieren. Vielfach wurde auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung hingewiesen: Nach Abschluss des Gipfels, als die in den angeblichen Dokumenten enthaltenen Informationen keinen praktischen Wert mehr hatten.