Russischer General abgesetzt : Unmut in einer legendären Einheit

Walerij Gerassimow und Wladimir Putin am 13. September 2019 in Telemba Bild: dpa

Eine Stelle in der Abschiedsrede von Generalmajor Iwan Popow an seine Soldaten erinnert an die härtesten Attacken Jewgenij Prigoschins gegen die russische Armeeführung: „Wie viele Kommandeure von Einheiten der Division heute gesagt haben – unsere Armee konnte von den Soldaten der ukrainischen Streitkräfte an der Front nicht geschlagen werden, uns ist unser oberster Vorgesetzter in den Rücken gefallen, indem er die Armee verräterisch und niederträchtig im schwierigsten und angespanntesten Moment enthauptet hat.“

Popow war bis Mitte dieser Woche Kommandeur der russischen 58. Armee, die sich im Gebiet Saporischschja einer der Hauptrichtungen der ukrainischen Offensive entgegenstellt. Laut russischen Medienberichten wurde er diese Woche wegen Kritik am Generalstabschef der russischen Streitkräfte Walerij Gerassimow entlassen.