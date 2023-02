Aktualisiert am

Der ukrainische Generalstaatsanwalt fordert in Brüssel, private und staatliche russische Vermögen zur Entschädigung einzusetzen. Doch dem stehen hohe Hürden entgegen.

EU-Justizkommissar Didier Reynders am Freitag in Brüssel Bild: EPA

Die EU-Staaten haben fast ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine private russische Vermögenswerte in Höhe von 21,5 Milliarden Euro eingefroren. Das teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Freitag in Brüssel mit. Ende November waren es 19 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte von Personen, oftmals Oligarchen, und Organisationen, die den russischen Angriffskrieg unterstützen und deshalb mit Sanktionen belegt wurden. Darüber hinaus wurden Deviseneinlagen der russischen Zentralbank und russischer Staatsunternehmen stillgelegt.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Ihre genaue Höhe ist nicht bekannt, von der Kommission wurden sie in einem internen Papier auf 33,8 Milliarden Euro geschätzt. Außerdem haben private Finanzunternehmen wie die belgische Clearinggesellschaft Euroclear Wertpapiertransaktionen in dreistelliger Milliardenhöhe verhindert, etwa die Zahlung von Dividenden an russische Kunden.

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin forderte bei einem gemeinsamen Auftritt mit Reynders, dass die russischen Vermögenswerte für die Entschädigung ukrainischer Gewaltopfer und den Wiederaufbau des Landes eingesetzt werden. „Der Gerechtigkeit wäre nicht Genüge getan ohne die Wiedergutmachung für Schäden, die der Aggressor verursacht hat“, sagte Kostin. Für die Ukrainer sei es „extrem wichtig, Kompensation nicht nur aus konfiszierten Vermögen von Privatpersonen, die dem Aggressor geholfen haben, zu bekommen, sondern auch vom russischen Staat“.

Diesem Anspruch stehen allerdings hohe rechtliche Hürden im Weg. Eingefrorene private Vermögenswerte müssen zurückgegeben werden, wenn Sanktionen aufgehoben werden. Sie können nur eingezogen werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer Straftat in der EU erworben wurden.

Die EU-Kommission arbeitet zwar an der Umsetzung eines neuen europaweiten Tatbestands, der die Umgehung von Sanktionen unter Strafe stellt, doch kann dieser nicht rückwirkend angewendet werden. Für staatliche Vermögen hat sie vorgeschlagen, diese gewinnbringend anzulegen und die Erträge zu Gunsten der Ukraine abzuschöpfen. Dem stehen jedoch gewichtige Einwände des juristischen Dienstes des Rats und etlicher Mitgliedstaaten entgegen.