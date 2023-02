Droht ihnen die Überstellung an die DNR oder LNR? Mobilisierte russische Soldaten in einer Kaserne in der Nähe von Moskau Bild: EPA

Wieder häufen sich Videoappelle russischer Soldaten. In Gruppen treten sie vor die Kamera, meist maskiert. Sie bitten ihren jeweiligen Gouverneur, Verteidigungsminister Sergej Schojgu, vor allem aber den Oberbefehlshaber und Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe. Regeln würden verletzt, klagen die Soldaten. Man schicke sie an die vorderste Front, obwohl sie doch in der im September ausgerufenen Mobilmachung eingezogen worden seien und daher nur von der dritten Verteidigungslinie an eingesetzt werden dürften. Sie wollten ja dienen, aber doch nicht so, ist der Tenor.

Solche Appelle sind seit Ende Januar auf Telegram-Kanälen von Soldaten aus mindestens neun russischen Regionen erschienen. Sie offenbaren ein Schema: Die Soldaten sind nach ihrer eigenen Darstellung aus der Hoheit des Verteidigungsministeriums entlassen und den so­genannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk unterstellt worden. Eigentlich hat Putin die „DNR“ und „LNR“ im vergangenen Herbst an Russland angeschlossen. Faktisch jedoch sind sie weiter Schattengebilde, die nach eigenen Re­geln funktionieren. Mit Blick auf russische Angriffsbemühungen lässt der Um­stand aufmerken, dass etliche der Soldaten berichten, zu Sturmtruppen um­funktioniert zu werden, ohne Papiere und unter Druck.

Soldaten aus der Republik Tuwa an der Grenze zur Mongolei berichten in ihrem Appell gar, von „DNR“-Kämpfern be­droht worden zu sein. Die hätten ge­schossen und gesagt, „dass wir von hier nicht lebend wegkommen“. Militärpolizisten hätten sie geschlagen, klagt einer der Soldaten. Auch Soldaten aus Tatars­tan an der Wolga berichten, sie seien der „DNR“ unterstellt worden. „Wir sind hier als Verbrauchsmaterial“, sagt einer. „Ihre Devise: Wir kämpfen bis zum letzten Soldaten, dann schickt man uns neue“, er­gänzt ein Kamerad. Auch sie seien in ei­nen Sturmangriff geschickt worden. Man sei schon die vierte Verstärkung, sie hätten Massengräber gesehen, niemand sam­mele die Toten ein. Dieser Appell sei ein „Hilfeschrei“. Die Frauen hätten sich an die Staatsanwaltschaft in Kasan ge­wandt, Tatarstans Hauptstadt.

„Auf Dienstreise“ in die Ukraine

Doch die Antwort sei: „Die DNR ist nicht Russland“, man könne höchstens den Appell weiterleiten nach Donezk. Die Soldaten sagen, sie wollten „töd­liche“ und „verbrecherische Befehle zur Schlachtung“ nicht befolgen. Irkutsker Soldaten klagen, sie seien 35 bis 40 Jahre alt, viele litten unter Krankheiten. „Wie sollen wir da stürmen?“ Soldaten aus der westlichen Exklave Kaliningrad bezeichnen sich als „Kanonenfutter“: Sie seien nicht auf die Rolle als Sturmtruppe vorbereitet, sondern nach der Mobilmachung zur Territorialverteidigung ihrer Heimat eingezogen worden.

Soldaten aus Baschkortostan, das ganz im Osten des europäischen Teils Russlands liegt, bezeichnen sich als ausgebildete Artilleristen. Doch jetzt werde man von der „DNR“ zum Sturmangriff ein­gesetzt, an der Seite von Sträflingen. Letzteres spielt vermutlich auf die „Wagner“-Söldnertruppe an, die nach den Worten ihres Anführers, des Geschäftsmanns Jewgenij Prigoschin, jetzt aber keine Häftlinge mehr in Russlands Straflagern an­werben darf. Er und „Wagner“ seien „leider ganz von dem Prozess ausgeschlossen“ worden, schrieb Prigoschin einem Abgeordneten aus dem Swerdlowsker Ge­biet. Laut einem Bericht des unabhän­gigen Newsportals „Wjorstka“ wirbt das Verteidigungsministerium selbst seit mindestens September Sträflinge an. Im Mi­nisterium sei nach Prigoschins Prahlen mit der Eroberung des Donbass-Städtchens Soledar im Januar entschieden worden, den über staatliche Verpflegungsaufträge reich gewordenen „Kremlkoch“ zurechtzuweisen. Die Rekrutierer des Verteidigungsministeriums würben in den Straflagern unter anderem damit, dass es bei der Armee keine Strafen gebe wie die Hinrichtung mit dem Vorschlaghammer, die zu einem Markenzeichen von „Wagner“ geworden ist. Gerade ist ein neues Video verbreitet worden, das die entsprechende Tötung eines Söldners zeigen soll; ein erstes solches Video war im November erschienen.

Neben der Umwidmung zu Sturmtruppen sieht „Wjorstka“ weitere Anzeichen dafür, dass Russland einen neuen Großangriff plane. So zeigten Satellitenbilder, dass das Militär einen Truppenübungsplatz nahe der westrussischen Stadt Wo­ronesch, der im vergangenen Jahr vor dem Einmarsch benutzt worden sei, ausweite. Dort sei ein neues Zeltlager entstanden. Zudem entstehe ein neues Militärgelände im Nachbargebiet Kursk. Und russische Soldaten bestätigten den Journalisten, dass sie zum Ende des Monats neuerlich „auf Dienstreise“ in die Ukraine geschickt würden.