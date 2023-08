Aktualisiert am

In Putins Sinn neu geschriebene Geschichte

Der Kreml setzt an Schulen und Universitäten auf Ideologie. Der Westen wird zum ewigen Feind, und Stalin wird rehabilitiert.

Putins Geschichtsschreiber: Wladimir Medinskij mit dem neuen Buch bei dessen Vorstellung am 7. August Bild: AFP

Am 1. September beginnt Russland, wie auch andere postsowjetische Staaten, das neue akademische Jahr. Rechtzeitig vor diesem „Tag des Wissens“ haben Bildungsminister Sergej Krawzow und Wladimir Medinskij, Präsident Wladimir Putins Mann für Geschichtsfragen, neue Lehrbücher vorgestellt. Sie sollen in ganz Russland, zu dem Moskau auch 2014 und 2022 annektierte ukrainische Regionen zählt, im Geschichtsunterricht der zehnten und elften Klassen verwendet werden. Die Abschnitte über die Siebziger-, Achtziger-, Neunziger- und Nullerjahre seien „grundlegend umgeschrieben“ worden, sagte Medinskij bei der Präsentation des Gesamtwerks Anfang August in Moskau.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Zudem sei ein Abschnitt „von 2014 bis zum heutigen Tag, einschließlich der SWO“ hinzugefügt worden – das ist die russischen Abkürzung für Putins „spezielle Militäroperation“, den Angriffskrieg gegen die Ukraine.