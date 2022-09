Russische Rekruten : Mit eigenem Schlafsack in den Krieg

An diesem Freitag, ab 15 Uhr russischer, 14 Uhr deutscher Zeit, wird im Kreml gefeiert: Präsident Wladimir Putin lädt russische Parlamentarier sowie „Oberhäupter“ der besetzten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine in seinen Amtssitz. Dort sollen, bestätigte Putins Sprecher am Donnerstag Medienberichte, „Verträge“ über den „Beitritt“ der insgesamt vier Gebiete zu Russland unterzeichnet werden. Dmitrij Peskow kündigte einen „umfangreichen“ Auftritt Putins an.

Die Regie dürfte bemüht sein, an die Inszenierung von Putins Rede zur Annexion des ersten ukrainischen Landesteils, der Krim, am 18. März 2014 im prächtigen Georgijewski-Saal des Kremls anzuknüpfen. So wie schon die Inszenierung der jüngsten „Referenden“ in den Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja respektive deren russisch kontrollierten Teilen an das Geschehen vor achteinhalb Jahren anknüpfen sollte: Auch auf der ukrainischen Halbinsel gab es ein „Referendum“ mit „Zustimmung“ nahe der 100-Prozent-Marke, dann eine Putin-Rede und einen „Beitrittsvertrag“, später die Billigung durch beide Parlamentskammern. Auch die Wortwahl er­innert jetzt an die von 2014: Von „Wiedervereinigung“ ist die Rede, denn Putin hat als Devise ausgegeben, Gebiete, die von Zaren und Sowjetführern regiert wurden, „zurückzuholen“. Erst einmal sollen die neuen Annexionen am kommenden Montag vom Unter-, tags darauf vom Oberhaus gebilligt werden.

Viele von denen, die 2014 im Kreml dabei waren, werden auch dieses Mal kommen; personeller Wandel ist in Putins System auch auf unteren Ebenen zäh. Dem Publikum im Saal dürfte es aber schwerfallen, die damalige Begeisterung über den fast – nach russischem Mythos sogar völlig – unblutig vollzogenen Anschluss der Krim jetzt für die neuen Annexionen zu wiederholen. Grund ist vor allem die Mobilmachung, die Putin am Mittwoch voriger Woche verkündet und damit viele Russen schockiert hat.

Leute, die sich vorher nie Gedanken über Politik machten, fingen an, „über die Situation nachzudenken“ und „Fragen zu stellen“, wie der Moskauer Soziologe Grigorij Judin der F.A.Z. sagte: Dass Putin jetzt versuche, statt auf „Demobilisierung“ zu setzen, zu mobilisieren oder mobilzumachen, sei ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Vieles spricht dafür, dass der Kreml mit dem Zwischenergebnis nicht zufrieden ist. „Medusa“ berichtete, das Ergebnis einer geheimen Umfrage zur Mobilmachung habe dem Kreml nicht gefallen; der Schritt habe „alle durchgeschüttelt“, zitierte das exilrussische Newsportal das Umfeld der Präsidialverwaltung. Die viele Kilometer langen Staus vor Grenzübergängen insbesondere nach Georgien und Kasachstan, die Bilder übernächtigter, erleichterter Russen, die es über die Grenzen geschafft haben, die Meldungen über Zehntausende faktisch Geflohene sollen die Staatsfernsehzuschauer nicht irritieren.

Kriegsdienst soll sich wirtschaftlich lohnen

Aber Putins Personal kann das Ge­schehen doch nicht ganz ignorieren. Leute wie Wjatscheslaw Wolodin, der Vorsitzende der Duma, veranschaulichen das Dilemma, vor dem Machthaber stehen: einerseits die Abtrünnigen als Drückeberger und Verräter zu isolieren, andererseits die durch die Mobilmachung als solche sowie deren chaotische Praxis aufgewühlten Gemüter zu beruhigen. Am Mittwoch drohte Wolodin im Unterhaus, es würden „Listen“ angelegt von allen, die jetzt ausreisten. „Denkt ihr, sie reisen jetzt aus, und niemand sieht, wer gefahren ist und warum?“, fragte er. Vielleicht sei es ja besser, dass sie ausreisten, denn wofür sei die Anwesenheit dieser Leute gut in einer Lage, in der Russland „auf Her­ausforderungen gestoßen ist. Wofür? Verbraucher! Verräter!“ Auf Telegram behauptete Wolodin, dass Russen, die im Wehrverzeichnis erfasst seien (das sind viele Millionen), seit der Mobilmachung ihren Wohnort nur noch mit Erlaubnis des Wehrkommissars verlassen dürften.

Das widerspricht aber Darlegungen des Verteidigungsministeriums und vor allem dem Bestreben des Kremls, „Fehler“ bei der Mobilmachung zuzugeben, wenige Rekruten nach Hause zurückzuschicken und so Ordnung zu suggerieren. Man ist zudem bestrebt, den Kriegsdienst auch wirtschaftlich attraktiv zu machen; so sollen die Eingezogenen die Rückzahlung von Darlehen aussetzen können, was „Kreditferien“ genannt wird. Wolodin musste sich, was selten vorkommt, öffentlich korrigieren: Weil ja nur eine „Teilmobilmachung“ verkündet sei, greife das Reiseverbot nicht. Auch, dass jetzt eingezogene Reservisten nun über die Zustände im Militär in sozialen Netzen berichten, fordert den Machtapparat heraus.

Mal filmen sie ihre rostigen Sturmgewehre, mal, wie Rekruten vermutlich während einer Schulung Büsche verbrennen, um sich zu wärmen. Die Eingezogenen werden aufgefordert, Uniformen, Schlafsäcke und Verbandsmaterial selbst zu kaufen, auch Tampons mitzunehmen, um etwaige Schusswunden zu stopfen. Händler berichteten der Zeitung „Kommersant“, auch Winterschuhe, warme Unterwäsche, Schutzwesten, Helme und einfache Mobiltelefone, die im Unterschied zu Smartphones in den Einsatz mitgenommen werden dürfen, würden jetzt deutlich mehr verkauft. Zudem Reiseapotheken: Die Kunden kämen mit Medikamentenlisten aus den Wehrersatzämtern.

In sozialen Medien beschwerten sich Verwandte von Rekruten über die Selbstausstattung, bei der man leicht mehr als umgerechnet 1000 Euro ausgeben kann, sowie über Preisanstiege etwa für Campingmatten. Eigentlich sollen die Rekruten wie Soldaten ausgestattet werden, zitierte jedenfalls das Newsportal „RBK“ eine Hotline des Verteidigungsministeriums. Doch dann griff sogar das Staatsfernsehen den Unmut auf, verzerrte das Geschehen indes zum völkischen Aufbruch: In einem Beitrag im Sender „Rossija 24“ decken sich junge Männer in einem Wanderbedarfsgeschäft angeblich dank Spenden von Freunden ein, beteuern, die Heimat schützen zu wollen und unbedingt den Sieg davonzutragen.