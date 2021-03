Russische Propaganda : Wie Amnestys Umgang mit Nawalnyj den Kreml stärkt

Die letzten Momente in Freiheit: Nawalnyj am 17. Januar kurz vor der Festnahme am Moskauer Flughafen Bild: Reuters

Margarita Simonjan triumphierte. Gerade war bekanntgeworden, dass die weltweit bekannteste Menschenrechtsorganisation, Amnesty International, den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalnyj nicht länger als „gewaltlosen politischen Gefangenen“ bezeichnet. Nun twitterte die Chefredakteurin des Staatssenders RT, deren dubiose Geschäfte Nawalnyj mit seiner Stiftung zum Kampf gegen Korruption enthüllt hat, Amnesty habe so entschieden, „nachdem unsere Kolumnistin sie mit konkreten Beispielen daran erinnert hat, dass er ein Nazi ist“. Die Kolumnistin, eine in New York lebende Russin, hatte Nawalnyj in englischen Tweets als „bekennenden Nationalisten und Rassisten“ bezeichnet.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Für den Kreml ist Amnestys Umgang mit Nawalnyj ein Erfolg. Seit Monaten führen russische Staatsmedien eine Kampagne, um Putins wichtigsten Gegner kleinzureden und anzuschwärzen. Nawalnyj ist nach der knapp überlebten Vergiftung, der Behandlung in Deutschland und der Enthüllung des Killerkommandos vom Geheimdienst FSB zum Problem von internationalem Ausmaß geworden.