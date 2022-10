USA fordern Beschlagnahmung : Oligarchen-Jacht bringt Hongkong in Bedrängnis

Der Hongkonger Regierungschef John Lee hat amerikanische Forderungen zurückgewiesen, einer in der Stadt ankernden Luxusjacht des russischen Oligarchen Alexej Mordaschow den Liegeplatz zu verweigern oder sie zu beschlagnahmen. Sowohl die EU als auch die USA und Großbritannien hatten nach der russischen Invasion in der Ukraine Sanktionen gegen den Milliardär verhängt. „Wir können und wir werden nichts tun, das keine rechtliche Grundlage hat“, sagte Lee am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Hongkong werde lediglich Sanktionen befolgen, die per UN-Resolution beschlossen würden. Solche sind freilich undenkbar, weil Russland sie im UN-Sicherheitsrat selbst blockieren kann und auch China sie nicht mittragen würde.

Die 142 Meter lange Jacht „Nord“, deren Wert mit 500 Millionen Dollar taxiert wird, soll nach lokalen Medienberichten seit Freitag im Viktoria-Hafen der chinesischen Sonderverwaltungszone liegen. Das amerikanische Außenministerium hatte dazu geäußert, „die mögliche Nutzung Hongkongs als Zufluchtsort für Personen, die Sanktionen mehrerer Gerichtsbarkeiten unterlaufen, stellt die Transparenz des Geschäftsumfelds (Hongkongs) abermals infrage.“ Hongkongs Ruf als Finanzplatz hänge davon ab, dass es sich an internationales Recht und Standards halte.

Mehr zum Thema 1/

China warf den Vereinigten Staaten daraufhin vor, Hongkong als internationalen Finanzplatz verunglimpfen zu wollen. Eine weitere Jacht Mordaschows, die „Lady M“, war im März im italienischen Imperia beschlagnahmt worden. Das amerikanische Außenministerium beschreibt ihn als „einen der reichsten Milliardäre Russlands“, dem unter anderem der führende Stahlkonzern des Landes gehöre. Kurz vor Inkrafttreten der Sanktionen der Europäischen Union hatte der TUI-Großaktionär seine Anteile an dem Reiseunternehmen an seine Frau überschrieben.