Russland hat Po­len am Samstag ohne vorherige An­kündigung den Ölhahn zugedreht. Das teilte der polnische Ölkonzern PKN Orlen mit. „Wir sind darauf vollauf vorbereitet. Nur zehn Prozent des Rohöls kommen aus Russland, und wir werden es aus anderen Quellen ersetzen“, schrieb Konzernchef Daniel Obajtek auf Twitter. Man könne alle Raffinerien mit Tankern über die Ostsee versorgen, Benzin- und Dieselkäufer würden nicht betroffen sein.

Regierungsvertreter äußerten sich zunächst nicht. Der russische Schritt folgte einen Tag nach Verabschiedung eines neuen EU-Sanktionspakets gegen Russland und nach dem Eintreffen der ersten Leopard-2-Panzer in der Ukraine, die Polen geliefert hat.

Polen war in der Europäischen Union zuletzt negativ aufgefallen, weil es entgegen seiner Zusage weiter beträchtliche Mengen Rohöls über die Nordtrasse der Druschba-Leitung aus Russland importiert. Die EU-Kommission hatte dies vorige Woche als Verstoß moniert, wie die F.A.Z. berichtete. Seither kam sie in zwei weiteren Sitzungen darauf zurück, doch war Warschau nicht bereit, einzulenken.

Polen schottet sich stärker gegen Belarus ab

Das regierungskritische polnische Portal Oko.press spekulierte, die Öl­blockade werde es PKN Orlen erleichtern, aus dem eigentlich bis 2024 laufenden letzten Liefervertrag mit dem russischen Konzern Tatneft auszusteigen. Vielleicht wolle Moskau auch die Resilienz Polens testen oder den Öl­preis auf dem Weltmarkt durch die Reduzierung der Fördermenge in die Höhe treiben. Polen bezog bis zuletzt russisches Öl, weil die wegen des Krieges verhängten EU-Sanktionen nur für über See geliefertes Öl galten, nicht aber für Öl aus Pipelines. Die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die zuvor über die polnische Pipeline beliefert wurde, wird bereits seit Januar über die Ostseehäfen Rostock und Danzig versorgt.

Zugleich schottet Polen sich an den Landgrenzen stärker gegen Russland und Belarus ab. Die Armeeführung teilte am Donnerstag mit, dort laufe ein „ingenieurtechnischer Ausbau“, und zeigte Bilder von Panzerigeln und anderen Straßensperren. Bereits am 9. Februar hatte Warschau „im Interesse der Sicherheit des Staates“ ei­nen der Grenzübergänge zu Belarus bis auf Weiteres gesperrt. Das wurde vielfach als Antwort auf den poli­tischen Prozess gegen einen Korrespondenten polnischer Medien in Be­larus, Andrzej Poczobut, interpretiert; er war zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Danach verhängten Belarus und Polen weitere Maßnahmen im Bereich des Lkw-Verkehrs des jeweiligen Nachbarlandes. Ein offizielles polnisches Portal gab in seinen „Prognosen“ für den Grenzübertritt für den einzigen für Lkw geöffneten Übergang nach Belarus am Sonntag eine Wartezeit von 67 Stunden an.