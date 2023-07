Das Hotel „Kolos“ in der Krim-Hauptstadt Simferopol bietet dreizehn schlichte Zimmer, kostenlose Parkplätze und neuerdings auch eine gehörige Portion Patriotismus. An der Fassade des Hotels prangt seit Kurzem ein fast zwanzig Meter hohes Wandbild. Darauf zu sehen ist ein russischer Soldat mit einem Maschinengewehr. Im Hintergrund sind ein Panzer und ein Helikopter abgebildet, dazu das Symbol des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine: ein großes, geschwungenes Z. Russische Medien berichteten über die „feierliche Enthüllung“ des Wandbildes, welches einem „Helden“ der Spezialoperation gewidmet sei.

Das Bild soll Walerij Tschernjakow darstellen, einen Kämpfer der russischen Nationalgarde, der im Juni 2022 an der ukrainischen Front durch einen Granateinschlag ums Leben kam. Der Kämpfer stammt aus dem Dorf Wostotschne im Osten der Krim. Der Bürgermeister von Simferopol, Michail Afanasjew, sagte anlässlich der Einweihung: „Kämpfer der Spezialoperation sind wahre Helden. Es ist unsere Pflicht, das Andenken an die Menschen zu bewahren, die ihr Leben für die Sicherheit unseres Landes, unserer Halbinsel geopfert haben.“

Besucher der bescheidenen Gastwirtschaft wird das übergroße Abbild des Kombattanten täglich daran erinnern, dass nur wenige Kilometer entfernt ein Krieg tobt, der sich schleichend auch auf das Gebiet der Krim ausweitet. Noch immer fahren Touristen aus Russland für ihren Sommerurlaub auf die im Jahr 2014 annektierte Halbinsel. Mindestens 50.000 sind es laut der russischen Nachrichtenagentur Ria am Montag. Zumindest ein Teil der russischen Bevölkerung scheint die Krim als gut geschütztes Urlaubsparadies mit kilometerlangen Sandstränden und Promenaden zu sehen.

Explosionen an der Krimbrücke

Schon vor den Explosionen an der Krimbrücke am frühen Montagmorgen konnten die Normalitätsbekundungen der russischen Verwaltung jedoch kaum über die angespannte Lage hinwegtäuschen. Vom nördlichsten Punkt der Halbinsel aus ist das ukrainisch kontrollierte Ostufer des Flusses Dnipro nur rund 70 Kilometer entfernt. Längst verfügt Kiew über Munition, mit der auch Ziele auf der Krim erreicht werden können. Regelmäßig schießt die russische Flugabwehr Drohnen über der Halbinsel ab. Schafft sie es nicht, schlagen die Drohnen in Tanklagern oder Militäranlagen ein. Viele Russen schreckt das langsame Näherrücken der Front ab, und sie entscheiden sich für ein alternatives Reiseziel. Mychajlo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, sagte dem russischen Exilmedium Medusa: „Zivilisten, die jetzt auf die Krim in den Urlaub fahren, müssen verstehen, dass sie dort keine Touristen sind – sondern Komplizen der Besatzung, mit allen juristischen Konsequenzen in der Zukunft.“

Abschreckend dürfte sich auch der abermalige Angriff auf die Krimbrücke in der Nacht zu Montag auswirken. Zumal dabei auch russische Touristen ums Leben kamen. Die Familie aus der Region Belgorod fuhr mit ihrem Auto über die Brücke von Kertsch, als sich mehrere heftige Explosionen ereigneten. Beide Eltern wurden getötet, die minderjährige Tochter in ein Krankenhaus eingeliefert. Fotos vom Explosionsort zeigen eine beschädigte Fahrspur. Ukrainischen Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Angriff mit Wasserdrohnen. Seit dem Vorfall ist die Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.