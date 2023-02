Russische Kriegsverbrechen : Wie Moskau ukrainische Kinder klaut

Kinder in einem Lager am Asowschen Meer im Juli 2022. Angeblich sind sie aus einem Waisenhaus in der Region Donezk. Russische Offizielle geben Kinder aber oft als Waisen aus, obwohl sie noch Eltern haben, und geben sie zur Adoption frei. Bild: Picture Alliance

Serhij aus der Nähe von Mariupol erlebt im Dezember ein Weihnachtswunder. Nach fast acht Monaten kehrt er in die Ukraine zurück. Am Kiewer Hauptbahnhof, so zeigt es ein Foto, empfängt ihn ein Vertreter von UNICEF, überreicht dem 16 Jahre alten Schüler ein Willkommensgeschenk. Auf einem anderen Bild ist Serhij vor schneebedeckten Tannenbäumen zu sehen, wie er eine ukrainische Flagge hält. Ein paar Tage später steht er ganz in Schwarz gekleidet in einer Amtsstube vor zwei gelb-blauen Flaggen, der der Ukraine und der der Europäischen Union; er bekommt seinen ukrainischen Ausweis wieder. Nun ist Serhij in psychologischer Betreuung, arbeitet die vergangenen Monate auf, seine Odyssee.

Othmara Glas



Es ist Frühjahr vergangenen Jahres, als russische Truppen sein Heimatdorf erobern. Kurz vor der Invasion waren seine Eltern verstorben. Er wird nach Donezk gebracht, wo seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten herrschen. Sie vernichten seinen ukrainischen Ausweis, stellen ihm neue Dokumente aus. Dann geht es weiter nach Russland, wo ihn eine Familie adoptiert.