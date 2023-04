Frau Professorin Frevert, Sie sind Fachfrau für die Geschichte der Gefühle. Und Sie haben Russlands Angriff auf die Ukraine unlängst mit einem „Demütigungssyndrom“ er­klärt. Was heißt das?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Dieser Begriff stammt aus der russischen Fachliteratur. Er beschreibt, dass die russische Gesellschaft durch das Ende der Sowjetunion und den Niedergang Russlands in den Neunzigerjahren Schaden an ihrem Selbstwertgefühl genommen hat. Präsident Putin nennt das Ende der Sowjetunion ja selbst die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und er sagt: Die Schuld an unseren Problemen trägt Amerika.

Ist dieses Gefühl der Herabsetzung der Grund, aus dem viele in Russland den Überfall auf die Ukraine dulden oder sogar unterstützen?

Viele in Russland, auch liberale russische Kollegen, glauben tatsächlich, an Russlands Abstieg seien Amerika und die NATO schuld. Dieses Misstrauen versteht Putin phantastisch zu nutzen. Er sagt seinen Landsleuten: Der Westen ist machtgierig, dekadent und morsch. Er hat seinen Anstand verloren, er will nur noch Profite. Wir dagegen sind die eigentlichen Beschützer europäischer Werte: der Familie, der Religion, des Vaterlands.

Ist dieses Empfinden in Russland authentisch oder nur ein Ergebnis gekonnter Gefühlspolitik?

Wie findet man neuen Sinn nach einer welthistorischen Niederlage? Man kann entweder analysieren, was man falsch gemacht hat. Dafür steht in Russland die Bürgerbewegung Memorial. Die verlangt, Russland müsse sich mit den Leichen im eigenen Keller befassen. Viel einfacher ist es aber zu sagen: Da war der Satan aus Washington am Werk. Und hier setzen Putins Gefühlspolitiker heute an.

Also alles reine Mache?

Das ist nur die eine Seite. Auf der anderen hat Putin sich die Gefühle, die er bedient, nicht einfach nur aus den Fingern gesogen. Im Westen sind ja tatsächlich immer wieder Worte gefallen, die den Russen das Gefühl gaben, nicht respektiert zu werden. Barack Obama hat Russland zum Beispiel abwertend als „Regionalmacht“ beschrieben. Es war unklug, so etwas zu sagen, denn die Propaganda kann dann behaupten: Seht her, der Westen will uns kleinmachen. Wir werden angegriffen, und in der Ukraine verteidigen wir uns nur. Nichts verkauft sich besser, als Aggression, getarnt als Verteidigung.

Ist das Putins großer Kunstgriff?

Ja, aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere ist: Für kollektive Gefühle muss es einen Erfahrungsgrund geben. Auch in Deutschland und Österreich zum Beispiel gab es nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ein schmerzendes Ge­fühl der Demütigung, und am Ende konnte Hitler das nutzen. Der sagte: Das machen wir wieder wett. Mit so etwas kann ein skrupelloser Gefühlspolitiker phantastisch arbeiten.

Macht Putin das?

Seine Botschaft ist jedenfalls: Wir sind Opfer, nicht Täter. Und daraus leitet er dann das große Versprechen ab, Russland aus der Demütigung herausführen. Viele in Russland nehmen diese Erzählung zum Nennwert, und deshalb ist es so wichtig, sie zu dekonstruieren. Denn es hätte in Russland auch Möglichkeiten gegeben, das Ende der Sowjetunion auf andere Weise zu bewältigen als durch Angriffskriege.

Verspricht die russische Elite auch deshalb ihren Bürgern glorreiche Siege gegen imaginäre Feinde, weil das ihre eigene Schuld an der Demütigung Russlands verdeckt? Sichert sie sich so Gefolgschaft?