„Little Odessa“ und der Krieg : Die Kinder sollen nicht mehr Russisch lernen

In „Little Odessa“ in New York leben Einwanderer aus allen Ecken der einstigen Sowjetunion. Nun verhängt eine Ukrainerin „private Sanktionen“. Und Russen bangen, es ergehe ihnen „wie den Muslimen nach 9/11“.

Im „Tatiana“ füllt sich zur Mittagszeit der Wintergarten. Zwei ältere Damen haben ihren Spaziergang an der Atlantikpromenade beendet und halten einem Herrn die Türe auf, der seinen Rollator durch den Eingang schiebt: „Spasiba“, murmelt er. Die beiden Damen tragen große Sonnenbrillen. Sie nehmen an einem Tisch Platz und studieren die Karte. Es gibt Roten Borscht, Solyanka, aber auch georgische Harcho, eine kräftige Reissuppe mit Lammfleisch. Auf dem Regal steht eine große Menorah. Und am Eingang ist eine Tafel aufgestellt, auf der sonst sicher die Tagesempfehlungen stehen. Nun hat je­mand ein blau-gelbes Herz darauf ge­malt. „Ukraine“ steht darunter in Großbuchstaben.

Auf die Frage nach dem Chef verschwindet die freundliche Kellnerin im hinteren Teil des Restaurants, in dessen Keller sich ein Nachtklub befindet. Der Geschäftsführer ist ein kleiner Mann mit Bartstoppeln. Er bittet um Entschuldigung: „Sie wollen über die Lage in der Ukraine sprechen? Bitte verstehen Sie, aber ich möchte lieber nicht“, sagt er. Es sei nun einmal eine heikle Sache. Er habe ebenso viele russische Stammkunden wie ukrainische. „Wir müssen zueinanderstehen.“

Noch einmal sagt er, er wolle lieber nichts sagen, aber draußen die Leute auf der Promenade seien sicher gesprächs­bereit. Dann geht er zurück in sein Büro. Als er außer Sichtweite ist, nähert sich die Kellnerin wieder: „Ich bin Ukrainerin“, sagt sie. Es sei gerade sehr hart für sie. Dann legt sie ihre Hand auf ihr Herz und geht zum nächsten Tisch.

600.000 New Yorker sprechen Russisch

Die Promenade in Brighton Beach hat sich an diesem sonnigen, aber noch kühlen Tag inzwischen gefüllt. Ältere Herren hören russisches oder ukrainisches Radio aus ihrem Mobiltelefon und rauchen. Junge Frauen schieben ihren Kinder­wagen über den Holzsteg. Der Stadtteil im Süden des New Yorker Bezirks Brooklyn heißt im Volksmund „Little Odessa“. In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts zogen Zehntausende Juden aus der Sowjetunion, aus Russland und der Ukraine, hierher. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen auch andere Einwanderer aus der untergehenden Sow­jetunion hinzu, viele aus dem Kaukasus.

Brighton Beach beherbergt heute eine der weltweit größten Einwanderergemeinden ehemaliger Sowjetbürger. 600.000 Russisch sprechende Einwanderer leben in New York, der größte Teil in Brighton Beach oder in den benachbarten Vierteln Sheepshead Bay und Manhattan Beach.

Viele ältere Einwanderer sprechen bis heute kaum Englisch. In Brighton Beach ist das auch nicht erforderlich. Russisch ist hier die Lingua franca, wie einst in der Sowjetunion. In der Brighton Beach Avenue gibt es russische Restaurants, Supermärkte wie den Taschkent-Market, der Halalfleisch anbietet, und Bä­ckereien, in denen ukrainische Jo­ghurtpuffer und Quarkküchlein verkauft werden. Die großen, in die Jahre gekommenen Wohnblocks, die den Hintergrund der Strandpromenade bilden und an den Ver­­­gnügungspark Coney Island angrenzen, vervollständigen das osteuropäische Flair.

Anfang März haben sich hier viele junge Leute zu einer Solidaritätskund­gebung für die Ukraine versammelt. Eine kunterbunte Mischung: Ukrainer, Russen, Weißrussen, Kasachen. Auch Vertreter des „Rusa-LGBT“-Vereins, der Russisch sprechenden Queer-Bewegung. „Ich bin Russe. Und ich stehe hinter der Ukraine“, stand auf vielen Bannern.