Laut dem Institute for the Study of War ist es den Ukrainern gelungen, den Fluss Dnipro im Gebiet Cherson zu überqueren. Die Analyse stützt sich auf russische Militärblogger, die Versagen der russischen Kräfte beklagen.

Ein ukrainischer Soldat steht am 24. April lächelnd an der Front im Dorf Nju-York in der Region Donezk. Bild: AP

Den Ukrainern ist es offenbar gelungen, über den Fluss Dnipro im Gebiet Cherson vorzustoßen. Das geht aus den Geodaten von Bildern und Videos russischer Militärblogger hervor, wie das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) am Wochenende in einer Analyse schrieb. Anhand der vielen Berichte von russischer Seite könne geschlussfolgert werden, dass die ukrainischen Truppen den Dnipro erfolgreich überquert haben. Wahrscheinlich sogar schon vor mehreren Wochen.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Während die ukrainische Frühjahrsoffensive auf sich warten lässt, sind Kiews Soldaten demnach im Südosten der Ukraine auf dem Vormarsch. Laut ISW sollen sie Stellungen am Dnipro nördlich des Ortes Oleschky, etwa sieben Kilometer südöstlich der Großstadt Cherson errichtet haben. Von dort sollen sie bis an den Stadtrand Oleschkys vorgedrungen sein, der an der Europastraße 97 liegt.