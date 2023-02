Ausgerechnet am 24. Februar sollen Russen auf der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien reden dürfen. Nach den ukrainischen haben auch die litauischen Vertreter ihre Teilnahme abgesagt.

Bei der für nächste Woche vorgesehenen Tagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) droht ein gespaltenes Vorgehen der EU- und NATO-Mitgliedstaaten. Einige erwägen, der Veranstaltung in Wien fernzubleiben, weil dort auch russische Delegierte anreisen und reden dürfen, und das ausgerechnet am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die litauischen Vertreter haben das bereits angekündigt, nachdem zunächst die ukrainischen Parlamentarier abgesagt hatten. Andere argumentieren, man dürfe dort nicht den Russen das Feld überlassen. Die amtierende schwedische Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung (PV), Margareta Cederfelt, begründete damit, dass sie die Tagung nicht absagen oder vertagen will.

Die OSZE wurzelt in der Entspannungspolitik aus der Zeit des Kalten Krieges, ihr gehören die Staaten der NATO wie auch die Nachfolgestaaten der einstigen Sowjetunion an, aber auch europäische Nicht-EU-Länder wie die Schweiz, Liechtenstein oder Serbien. Sie ist die einzige Institution außer den Vereinten Nationen, in der sowohl Russland als auch die Ukraine vertreten sind oder auch andere miteinander verfeindete Staaten wie Armenien und Aserbaidschan. Die Parlamentarische Versammlung ist ein Gremium des Austauschs und der verbalen Auseinandersetzung, aber ohne relevante Be­schlussmöglichkeiten, und wird öffentlich kaum je wahrgenommen.

Länder aus dem Balkan zwischen den Fronten

Wegen des Datums und weil angemeldete Duma-Abgeordnete als Unterstützer des russischen Krieges auf Sanktionslisten stehen, erregt sie jetzt aber Aufmerksamkeit. Die österreichische Re­gierung hat erklärt, dass sie den russischen Teilnehmern eine Einreiseerlaubnis für die Veranstaltung geben müsse, weil das in den Verträgen für Wien als Amtssitz der OSZE rechtsverbindlich festgelegt sei. In den EU-Sanktionsbeschlüssen sei das ausdrücklich als Ausnahme vorgesehen.

Die ukrainischen Parlamentsvertreter schrieben an die PV-Präsidentin, es sei zu erwarten, dass die russische Delegation die Veranstaltung zur „Rechtfertigung der Aggression gegen die Ukraine“ sowie zur „Schönfärberei von an Ukrainern verübten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ausnutzen werde. Somit drohe die „Integrität der Parlamentarischen Versammlung“ unterminiert zu werden. Wenn die Russen teilnähmen, werde man selbst dazu daher nicht in der Lage sein. Cederfelt entgegnete, zwar sympathisiere sie mit den Bedenken aus Kiew. Doch sie versicherte, sie werde es nicht zulassen, dass die Versammlung von „Kriegstreibern und Propagandisten“ vereinnahmt werde. Die Tagung sollte als einzigartige Gelegenheit gesehen werden, die Unterstützung der Ukraine mit einer überwältigenden Mehrheit sowie die klare Verurteilung der Russischen Föderation zum Ausdruck zu bringen.

Als Thema für die Generaldebatte am 24. Februar hat die amtierende PV-Präsidentin das Thema „Ein Jahr später: Russlands andauernder umfassender Krieg gegen die Ukraine“ auf die Tagesordnung gesetzt. Anfang Februar hatten 81 Abgeordnete aus 20 Teilnehmerstaaten der OSZE dazu aufgerufen, die Teilnahme der russischen Delegation in Wien zu verhindern. Großbritannien hatte diese bei der Sommertagung 2022 in Birmingham ausgeschlossen. Wien verweist aber darauf, dass sie wegen des Amtssitzabkommens in einer anderen Lage sei.

Ohnehin tagt in der Wiener Hofburg regelmäßig der Ständige Rat. Dort sitzen diplomatische Vertreter aller 57 OSZE-Mitgliedstaaten am Tisch. Manchmal verlassen westliche Vertreter geschlossen den Saal, wenn Reden der russischen Delegation inakzeptabel erscheinen. Man bleibt aber darauf bedacht, dass nicht Länder aus Zentralasien oder vom Balkan auf der Seite Russlands verbleiben. Zumal diese Staaten nicht erpicht auf solche Konstellationen erscheinen. Es wurde schon beobachtet, dass ihre Vertreter zwar nicht am „Walkout“ teilnahmen, aber wie zufällig wegen anderer Geschäfte auch gerade nicht im Saal waren. Entsprechende Erwägungen dürften in diesen Ländern, die einen Boykott der Parlamentarischen Versammlung skeptisch sehen, nun auch eine Rolle spielen.