Die Regierung von Viktor Orbán versucht sich seit Kriegsbeginn an einer Art Schaukelpolitik. Doch nicht nur wegen Anzeichen eines Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten in Kiew stößt sie an ihre Grenzen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán versucht sich angesichts des Ukrainekriegs an einer Art Schaukelpolitik. Zögernd hat er den Angriff 2022 als völkerrechtswidrige Aggression bezeichnet, doch vermied er bisher direkte Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin und lieferte sich stattdessen verbale Scharmützel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er trägt die meisten Maßnahmen von EU und NATO mit, nicht aber die Unterstützung Kiews mit militärischen Mitteln und auch nicht Waffenlieferungen über Ungarn.

Jüngstes Beispiel: Die Ratifizierung der NATO-Beitrittsabkommen Schwedens und Finnlands wird von Ungarn hinausgezögert, von der Regierung aber offiziell befürwortet. Um das Gesicht zu wahren, schickte das von Orbáns Koalition dominierte ungarische Parlament in den vergangenen Tagen eine Delegation nach Stockholm und Helsinki. Dort beklagten sich die Abgeordneten aus Budapest über angeblich verzerrte Wahrnehmungen von Ungarns Demokratie. So sagte Delegationsleiter Csaba Hende, es wäre wünschenswert, wenn schwedische Politiker, Regierungsvertreter und EU-Parlamentarier nicht andeuteten, dass es in einem anderen Land an Rechtsstaatlichkeit mangele. Doch die Erweiterung der NATO befürworteten er und andere Delegationsmitglieder ausdrücklich. Fragen von Journalisten, was das eine mit dem anderen zu tun hat, konnte Hende nicht beantworten.

„Technische Details“ eines Besuchs noch zu klären

Jetzt gibt es sogar Anzeichen für einen möglicherweise bevorstehenden Besuch Orbáns in Kiew. Selenskyj hatte ihn dazu eingeladen, als er im Februar am EU-Gipfel teilnahm. Noch im Dezember hatte Orbán versichert, keine derartigen Pläne zu haben. Vergangenes Wochenende verwies aber Außenminister Péter Szijjártó (der selbst im Februar Moskaus Verbündeten Belarus besuchte) in einem Interview mit dem kroatischen Sender N1 auf die Einladung Orbáns nach Kiew. Es müssten jetzt die „technischen Details“ geklärt werden. Wenn alle Bedingungen erfüllt seien, könne es zu einem Besuch kommen. Eine offizielle Bestätigung solcher Pläne gibt es nicht, aber auch kein Dementi. Auf Anfrage dieser Zeitung hieß es vonseiten der Regierung, es gebe derzeit „keine weiteren Details“ mitzuteilen.

Außerdem hat das Verteidigungsministerium bestätigt, dass durchaus auch ukrainische Soldaten in Ungarn ausgebildet werden – allerdings nur Sanitäter. Insofern habe sich nichts an der Haltung geändert, dass Budapest für „den Frieden“ sei und nichts unterstütze, was zu einer Eskalation führe.

Gleichwohl signalisiert Moskau der Regierung in Budapest eine Abkühlung der Beziehungen. Ungarn wurde jüngst mitgeteilt, dass ein seit 2001 geltendes Abkommen aufgehoben sei, das Inhabern eines ungarischen Diplomatenpasses eine visumfreie Einreise nach Russland erlaubt. Ein konkreter Grund für diese Entscheidung wurde nicht angegeben. Es heißt laut der russischen Nachrichtenagentur TASS lediglich, die Suspendierung gelte, bis Ungarn „bestimmte Verletzungen“ der Bestimmungen des bilateralen Abkommens beende.