Appelle von Soldatenmüttern : Putin, hilf!

Sie stehen vor Supermärkten, Kasernen, Zäunen, auf Parkplätzen oder einer Straße. Mal sprechen sie fordernd, mal flehend in die Kameras. Frauen, Mütter und Schwestern russischer Rekruten, die in der Mobilmachung ausgehoben und in den Krieg geschickt worden sind, wenden sich so an Gouverneure ihrer Regionen, an Verteidigungsminister Sergej Schojgu, vor allem an Präsident Wladimir Putin. Sie bitten um Hilfe für ihre Männer, Söhne, Brüder.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Seit rund einem Monat häufen sich solche Videoappelle, das russische Internet ist voll von ihnen. Sie sind auch Zeugnisse der Enttäuschung. So sagt eine Frau aus dem Gebiet Wladimir östlich von Moskau im Kreise weiterer Angehöriger, Putin und Schojgu hätten doch versprochen, nur erfahrene Soldaten würden an die Front geschickt. „Unsere Soldaten“ seien dagegen weder vorbereitet, noch bewaffnet, noch mit Essen und warmer Kleidung ausgestattet worden und „direkt im Kampfgebiet“ in der Ukraine gelandet.

Eine Frau aus dem südrussischen Wolgograd appelliert als Vertreterin ihrer Gruppe an Putin als „Garanten der Verfassungsrechte und Freiheiten des Menschen“, ihre Männer, die „keine professionellen Soldaten“ und völlig unerfahren seien, von der vordersten Front abzuziehen.

Appelle verbreiten sich trotz Zensur

Dann spricht die Mutter eines Mannes, der gerade von Granatsplittern „am Kopf verwundet“ worden sei. Sie trägt ein Kopftuch, ringt immer wieder um Worte. Ihr Sohn werde im Militärkrankenhaus behandelt, solle aber gleich danach an die Front zurückgeschickt werden. Dabei sei er schon vor dem Einzug ins Militär krank gewesen, sie habe Dokumente über vier Krankenhausaufenthalte. Die Mutter hält Papiere hoch; sie stecken in einem Plastiktütchen, wie man sie im Laden für Obst und Gemüse bekommt.

Aus Dutzenden Appellen, die sich an der Zensur vorbei über soziale Netze und Telegram-Kanäle verbreiten, entsteht ein typisches Bild: Rekruten werden an einen Ort der Front im Donbass gefahren und müssen sich dort „eingraben“. Es sind viel zu wenige Schaufeln da. Außerdem zu wenig oder gar kein Essen und Trinken – und kaum Waffen jenseits von Sturmgewehren. Die Kommandeure lassen die Rekruten im Stich und sind nicht zu erreichen. Der Feind schießt mit Artillerie. In manchen Appellen sprechen Frauen von Toten und Verwundeten. Die Angaben lassen sich schwer überprüfen, das Gesamtbild dagegen wird klar. Es ist düster.

In der Not wenden sich die Frauen an Putin. „Wir bitten nicht darum, unsere Männer nach Hause zu bringen“, sagt etwa die Hauptsprecherin im Video aus Wolgograd. „Unsere Männer sind keine Feiglinge, keine Deserteure“, sondern „bewusst ausgezogen, um die Heimat zu schützen“. Daraus sprechen die Abgrenzung von den Hunderttausenden Russen, die ihr Land wegen des Krieges und der Mobilmachung verlassen haben, sowie das traditionelle Bild vom Mann, der entschlossen handelt, ohne zu zögern oder Befehle zu hinterfragen. Entsprechend stehen neben den zahlreichen Frauen in den Bittvideos nur selten einzelne Väter oder Brüder.

Das Bild der Männer, die für Russland kämpfen, erhält auf diese Weise eine unselbstständige, fast kindliche Note. „Sie sind keine professionellen Soldaten“, klagt die Wolgograderin über die Rekruten. „Sie haben nicht den Weg absolviert, der es ihnen ermöglichen würde, sich an vorderster Front sicher zu fühlen. Wir bitten Sie sehr, Wladimir Wladimirowitsch: Nehmen Sie unsere Situation unter Kontrolle. Klären Sie das. Wir wissen, dass nur Sie uns helfen können.“ Im traditionellen russischen Schema schützt der Präsident und Oberbefehlshaber als „guter Zar“ die Menschen vor unfähigen, korrupten, „schlechten Bojaren“ aus seinem Gefolge, in diesem Fall dem Militär.