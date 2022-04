Massaker von Butscha : „Ist halt unser Job“, sagte der russische Soldat

In Butscha machen sie jetzt die Straßen frei. Am Samstag vor einer Woche sind die Ukrainer hier eingerückt, da lag die Stadt noch voller Leichen. Zivilisten, Frauen und Männer, manche mit gefesselten Händen. Jetzt ist es Montag, und die wichtigsten Straßen sind frei. Die meisten Toten sind eingesammelt. Die ausgebrannten Schützenpanzer, welche die Russen beim Abzug zurückgelassen haben, sind runter von der Fahrbahn, sodass die ersten Lieferwagen durchkommen. Die Lieferwagen tragen Schilder an der Windschutzscheibe: „Grus 200“, also „Ware 200“. In der Ukraine wie in Russland ist es das Codewort für Leichen.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Ein Toter liegt immer noch gleich an der Ortseinfahrt bei der „Giraffe Mall“. Ein alter Mann zwischen Joghurtbechern, wahrscheinlich sind die Becher Plündergut. Er trägt das weiße Band um den Arm, das die russischen Besatzer den Leuten von Butscha aufgezwungen haben. Warum, kann hier keiner genau sagen. Das Band ist eigentlich das Erkennungszeichen der russischen Armee. Vielleicht wollten die Russen die Zivilisten damit zu Zielscheiben machen. Damit die Ukrainer auf sie schießen und ihre Position verraten.

Auf der anderen Straßenseite sichern die Männer der ukrainischen Territorialverteidigung gerade einen Blindgänger. Es ist eine Mörsergranate. Mindestens eine Handbreit tief hat sie sich in den Asphalt gebohrt. Sie sieht ein wenig aus wie ein sehr großer Darts-Pfeil, der eisern gefiederte Schwanz ragt in die Luft. Markierungsband ist gerade keines da, also legt ein Soldat ein weggesprengtes Stück von einer knallgrünen Leuchtreklame neben die Granate. Das muss als Warnung erst mal genügen.

Butscha ist voll von erschossenen Menschen

In der Luft hängt der Ton einer Kettensäge. Räumtrupps sind unterwegs und zerlegen die zerschossenen Bäume, die überall auf den Straßen liegen. Sie räumen auch die Barrikaden weg, mit denen die Russen vor ihrem Abzug versucht haben, die Straßen für die nachrückenden Ukrainer zu sperren. So kommt man jetzt wieder halbwegs durch in Butscha.

Auch zum Schrottplatz von Mykola Sachartschenko an der Suworowstraße. Sachartschenko ist hier Wachmann, der Schrottplatz liegt ein wenig erhöht über einem Flusstal. Das Tal ist schwarz vom Brand des Krieges, denn fast einen Monat lang war es eine Hauptfront der russischen Invasion in der Ukraine. Auf dieser Seite, in Butscha, standen die Russen, drüben in Irpin die Ukrainer. Irpin war einmal genau wie Butscha eine ziemlich komfortable Schlafstadt am Rand von Kiew, Neubauten und Bauernhütten gemischt. Jetzt ist es zertrümmert, denn die russische Artillerie hat keine Pausen gekannt. In Butscha, wo die Russen standen, sind viele Häuser noch intakt. Entweder hatten die Ukrainer nicht genug Geschütze, oder sie wollten einfach nicht ihre eigenen kleinen Städte zerschießen.

Dafür ist Butscha jetzt voll von erschossenen Menschen. Manche in Massengräbern, manche in Leichenwagen. Zwei Tote liegen noch am Hang unter Sachartschenkos Schrottplatz im Flusstal. Sie sind verkohlt wie alles um sie herum.