Nach Überfall auf Ukraine : Nervosität in Rumänien – Sorgen um die Republik Moldau

In Rumänien herrscht angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine besondere Anspannung. Das Land hat im Nordosten eine lange Grenze mit der Ukraine. Die rumänische Regierung hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie sei auf die Aufnahme von 500. 000 Flüchtlingen vorbereitet. Im Süden, an der Mündung der Donau in das Schwarze Meer, befindet sich ein weiterer kurzer, aber besonders exponierter Grenzabschnitt. Dort trennt ein schmaler, zur Ukraine gehörender Landstreifen die Repu­blik Moldau und das von Moldau abtrünnige Transnistrien vom Schwarzen Meer.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



In Transnistrien befinden sich seit Kämpfen Anfang der Neunzigerjahre russische Soldaten. Russland hatte sich 1999 auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul verpflichtet, diese Truppe bis 2002 abzuziehen, hat das aber nicht getan. In den Szenarien für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine galt es stets als wahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte dann versuchen werden, einen direkten Zugang nach Transnistrien zu schaffen. Das würde auch Moldau gefährden, das keine nennenswerten eigenen Streitkräfte hat. Rumänien und Moldau sind eng verbunden.

Mit Nervosität wurden in Rumänien Meldungen aus der Ukraine aufgenommen, russische Truppen wollten die Schlangeninsel im Schwarzen Meer besetzen. Die kleine, nur von wenigen Menschen bewohnte Insel war Anfang der Zweitausenderjahre Gegenstand eines gütlich beigelegten Territorialstreits zwischen Rumänien und der Ukraine, bei dem es um den genauen Verlauf der Seegrenze ging. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schlangeninsel, sodass bei Kämpfen in diesem Gebiet die Gefahr bestünde, dass sie in rumänische Gewässer übergreifen.

Aufregung hatte es in Rumänien schon am Morgen gegeben, als ein ukrainisches Militärflugzeug in den rumänischen Luftraum eindrang. Es wurde zum Militärstützpunkt Bacau geleitet. Danach gingen – unrichtige – Meldungen über weitere Flugzeuge um. In Bukarest wurde hinter diesen Gerüchten russische Desinformation vermutet. Beobachter in Rumänien fürchten auch, dass Russland versuchen könnte, durch Fake News Spannungen um die große rumänische Minderheit in der Ukraine zu schüren. Über deren Lage war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Misshelligkeiten zwischen Rumänien und der Ukraine gekommen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in seiner Rede zur Anerkennung der „Volksrepubliken“ im Osten der Ukraine am Montag darauf hingewiesen, dass Stalin der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg Gebiete zugeschlagen hat, die zuvor rumänisches Staatsgebiet waren.