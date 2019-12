Rüstungstechnologie : Die Türkei träumt den Waffentraum

Ankara will in der Rüstungstechnologie unabhängig werden – und schafft aus diesem Grund ein russisches Raketenabwehrsystem an. Koppelt sich der bisherige Verbündete von der Nato ab?

Bis zum Jahr 2023 will die Türkei zu den führenden Rüstungsproduzenten der Welt aufsteigen. In dem Jahr wird die Republik hundert Jahre alt. Erste Erfolge hat sie bereits erzielt. So produziert das Land seit 2014 einen eigenen Mehrzweckkampfhubschrauber. Die Herstellung eines eigenen Mehrzweckhubschraubers beginnt 2021. Und bei Kampfdrohnen gehört die Türkei bereits zu den acht führenden Staaten.

Um das Land 2023 der Welt als starke Nation präsentieren zu können, will die Führung in Ankara in zahlreichen Bereichen Leuchtturmprojekte entwickeln, so auch in der Rüstungsindustrie. Um das zu erreichen, pocht Ankara bei jedem Rüstungsauftrag, den es international vergibt, auf einen Technologietransfer. Die Weigerung Washingtons, die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot mit einem Wissenstransfer zu verbinden, gilt bei Gesprächspartnern in der türkischen Hauptstadt als der wesentliche Grund dafür, weshalb sich die Türkei für das russische S-400-System entschieden hat.

Selbst Fachleute rätseln, gegen wen die Türkei dieses System überhaupt einsetzen will. Außerdem wird die Schulung durch russische Fachleute zur Bedienung der S-400 noch länger als ein Jahr dauern, so dass die Türkei das System nicht gleich einsetzen kann. Zugleich wird bezweifelt, dass Russland bereit sein könnte, die Technologie der wichtigsten Komponenten, vor allem der sogenannten Black Box, mit der Türkei zu teilen. Fachkreise im Westen halten die S-400 für das führende Luftabwehrsystem, da in seiner Black Box die Parameter aller bekannten Flugobjekte eingespeist seien. Dem Rüstungsunternehmen Aselsan, das für die Türkei ein eigenes Luftabwehrsystem unter dem Namen T-Loramids entwickeln soll, genügt aber offenbar der restliche Technologietransfer.

Moskau machte der Türkei schneller ein Angebot als Amerika

Bei der ersten Ausschreibung für ein Luftabwehrsystem im Jahr 2013 hatte die Türkei die Entscheidung von drei Kriterien abhängig gemacht: einem Technologietransfer, den Kosten und der Lieferfrist. Den Zuschlag erhielt 2015 China, das eine eigene Version des russischen S-300-Systems liefern wollte. China legte das billigste Angebot vor, es war zu einem Technologietransfer und, in einer zweiten Phase, zu einer Koproduktion bereit. Die Türkei hätte als erstes Nato-Land Waffen aus China bezogen. Als China dann jedoch beim Technologietransfer einen Rückzieher machte, bot Russland selbst das S-300-System an. Zu jener Zeit wies die Türkei das amerikanische Angebot für das Patriot-Luftabwehrsystem als nicht akzeptabel zurück. Es sei zu teuer, die lange Lieferfrist sei nicht akzeptabel, und es enthalte vor allem keinen Transfer von Technologie. Die Türkei wollte zugleich dringend eine Einigung. Denn 2015 eskalierte der Städtekrieg mit der PKK, die Angst vor einem Übergreifen des Kriegs in Syrien ging um, und in Nordsyrien erstarkte die kurdische YPG-Miliz. Im Juli 2016 kam der gescheiterte Putsch hinzu.

Daher gab die türkische Führung aus Gründen der nationalen Sicherheit dem raschen Kauf eines Luftabwehrsystems Priorität. Sieben Monate lang habe man auf eine Antwort aus Washington auf eine Anfrage zum Patriot-Kauf gewartet, heißt es in Ankara. Als sie ausblieb, habe Ankara im September 2017 den Auftrag an Russland vergeben, da Moskau angeblich bereit gewesen sei, schnell zu liefern, und auch einem Technologietransfer zustimmte.