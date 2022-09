Rüstungsmesse in Polen : Russlands Krieg belebt das Geschäft

Die meisten Waffen bestellt Warschau in den USA und Südkorea. Die polnische Regierung scheut keine Ausgaben. Das zeigt sich auch auf der „Messe der Rüstungsindustrie“ in Kielce.

In dieser Woche sind die Hotels in Kielce ausgebucht. Wer in der polnischen Messestadt mit ihren knapp 200.000 Einwohnern noch unterkommen will, müsste selbst im „Schlafsaal für Männer“ der Arbeiterunterkunft umgerechnet fast 100 Euro zahlen – oder in ein Privatquartier ausweichen. Die Stadt, in der Mittelgebirgsregion der Heiligkreuz-Berge gelegen, erlebt jedes Jahr im September großen Andrang, weil dann die „Internationale Messe der Rüstungsindus­trie“ (MSPO) stattfindet.

Aber so wie in diesem Jahr sei es noch nie gewesen, erzählt Andrzej Mochoń. „Manche Firmen sagten, sie seien auch mit einem Plätzchen in der Ecke zufrieden, wenn sie nur kommen könnten“, sagt der Chef der Messe Kielce der F.A.Z. „Wir mussten einigen antworten: Tut uns leid, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Aber die Korridore auf dem Messegelände müssen frei bleiben.“