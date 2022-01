Rüstungskontrolle : Was hinter der Erklärung der fünf Atommächte steckt

Als Fingerzeig an die europäischen Alliierten und besonders an Deutschland kann die gemeinsame Erklärung der fünf Atommächte Amerika, Russland, China, Großbritannien und Frankreich interpretiert werden. Zwar werden die EU-Verbündeten in der am Montag veröffentlichten Erklärung nicht erwähnt. Aber sie ist zumindest aus französischer Sicht als Antwort auf den UN-Atomwaffenverbotsvertrag gedacht, dessen Unterzeichner im März eine Konferenz planen. Die neue Bundesregierung könnte dann erstmals mit Beobachterstatus an der Vertragsstaatenkonferenz teilnehmen.

Frankreich, die nach dem Brexit einzige verbliebene Atommacht der EU, behagt das gar nicht. Deshalb hat die französische Regierung alles daran gesetzt, pünktlich zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags in New York auf die Bedeutung atomarer Abschreckung für die internationale Sicherheit hinzuweisen. Die Konferenz zum Vertrag ist aufgrund der Pandemie zwar von Januar auf voraussichtlich August verschoben worden. Aber im französischen Außenministerium sieht man es als Erfolg des französischen Vorsitzes, dass sich das Quintett auf die Erklärung einigte.