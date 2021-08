Namensstreit um Park in Latina : Rückkehr zu Mussolini?

Ehrung für Giovanni Falcone und Paolo Borsellino am 30. Jahrestag ihrer Ermordung im Mai in Rom Bild: EPA

Claudio Durigon, 1971 in der Provinzhauptstadt Latina südöstlich von Rom geboren, sitzt seit 2018 für die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini in der Abgeordnetenkammer. Von Ministerpräsident Mario Draghi wurde der frühere Gewerkschaftsfunktionär Anfang März zum Staatssekretär im Wirtschaftsministerium berufen. Jetzt soll Durigon nach dem Willen der linken Parteien in Draghis breiter Koalition von seinem Regierungsamt zurücktreten, widrigenfalls vom Regierungschef entlassen werden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Durigon hatte bei einer Parteiveranstaltung der Lega am 4. August in Latina gefordert, der von mächtigen Pinien beschattete Stadtpark, ein Mekka für Sportler und Spaziergänger, solle wieder seinen angestammten Namen erhalten: „Parco Arnaldo Mussolini“. Der Name sei „Teil der Geschichte von Latina, die jemand auslöschen wollte, als der Park umgetauft wurde“, sagte Durigon. 2017 wurde die Grünanlage in „Parco Falcone Borsellino“ umbenannt: nach den Mafia-Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die 1992 im Abstand von wenigen Wochen von der sizilianischen Cosa Nostra ermordet worden waren.