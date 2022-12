Netanjahus neue Regierung : Unharmonische Rückkehr

Aktualisiert am

Netanjahu übernimmt die Regierung und ruft die Opposition auf, das Wahlergebnis zu respektieren. Doch die Stimmung in der Knesset ist frostig und auf den Straßen gibt es Proteste.

Mit Schwur: Benjamin Netanjahu am Donnerstag in der Knesset Bild: Reuters

Benjamin Netanjahu brach mit den Gepflogenheiten und blieb sich darin doch treu. Israels neuer Ministerpräsident verzichtete am Donnerstag darauf, eine zeremonielle Übergabe der Amtsgeschäfte durch Jair Lapid an ihn zu vollziehen, wie es der Tradition entspricht. So war er schon verfahren, als im Juni 2021 erstmals seit 2009 eine Regierung gegen ihn gebildet wurde; auch damals verweigerte er einen öffent­lichen Auftritt mit Naftali Bennett.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Stattdessen überhäufte er ein Jahr lang die sich abmühende „Regierung des Wandels“ aus der Opposition mit Häme. Die heterogen zusammengesetzte Acht-Parteien-Koa­li­tion zerbrach schließlich im Frühsommer an ihren inneren Widersprüchen. Ein halbes Jahr und eine Wahl später ist der 73 Jahre alte Netanjahu an seinem Ziel an­gelangt: Er hat den Posten des Regierungschefs zurückerobert und wird zum dritten Mal nach 1996 und 2009 Ministerpräsident. Am Donnerstag wurden Netanjahu und sein Kabinett vereidigt.

Die Knesset-Sitzung, in der er sein Re­gierungsprogramm vorstellte, gab einen Vorgeschmack darauf, wie es in Israels In­nenpolitik künftig zugehen wird: nicht weniger polarisiert als bisher. Netanjahu wurde während seiner Rede immer wieder unterbrochen. Er sei „schwach, schwach!“, riefen Abgeordnete der nunmehrigen Opposition ihm entgegen. Sie meinten damit, dass der Likud-Vorsitzende von den fünf anderen Parteien in seiner Koalition kontrolliert werde.

Netan­jahu sei politisch erpressbar, weil er die Stimmen seiner ultrarechten und ultra­orthodox-jüdischen Partner benötige, um sich durch Änderungen im Justizsystem seines laufenden Korruptionsprozesses entledigen zu können. Mehrere Abgeordnete wurden wegen der Zwischenrufe des Saales verwiesen. Vor der Knesset de­monstrierten laut Medienberichten mehrere Tausend Menschen gegen die neue Regierung.

Lapid verweigert Netanjahu den Handschlag

Netanjahu warf der künftigen Oppo­sition vor, sie akzeptiere das Ergebnis der Wahl vom 1. November nicht, und rief sie dazu auf, den Wählerwillen zu respektieren: „Eine Wahl zu verlieren ist nicht das Ende der Demokratie – es ist der Inbegriff von Demokratie“, sagte er. Ansonsten stellte er die Grundzüge seines Regierungsprogramms vor.

Mehrere Aufgaben nannte er als vordringlich: Irans Atomprogramm zu stoppen, die Infrastruktur des Landes auszubauen, insbesondere die Verbindungen zwischen Peripherie und Zentrum, und Recht und Ordnung zu stärken. Weiterhin werde man die steigenden Lebenshaltungskosten bekämpfen und im Bildungssektor investieren. Außerdem strebe er weitere Friedens­verträge mit arabischen Ländern an, um den arabisch-israelischen Konflikt zu be­enden.

Generell werde man „Regierungsfähigkeit, Ruhe und Sicherheit für Israels Bürger wiederherstellen“, sagte Netanjahu. Demgegenüber beharrte der abtretende Ministerpräsident und nunmehrige Op­positionsführer Jair Lapid in seiner Rede darauf, dass er seinem Nachfolger ein Land „in einem exzellenten Zustand“ übergebe. „Versucht, es nicht zu ruinieren“, sagte Lapid, „wir werden bald zu­rück sein.“ Später verweigerte er Netan­jahu den Handschlag. Lapid hatte im Juli das Amt des Regierungschefs von Bennett übernommen. In der Wahl war er mit seiner zentristischen Partei Jesch Atid zur zweitstärksten Kraft geworden. Das Mitte-links-Lager errang jedoch nicht genug Sitze, um eine Regierungsbildung Netanjahus zu verhindern.