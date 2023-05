Die Republikaner hätten das Zeug, Joe Biden mit einem formidablen Gegner herauszufordern. Nichts deutet darauf hin, dass sie ihr Potential nutzen – es scheitert an Donald Trumps gekränktem Ego.

Ron DeSantis am 1. Mai 2023 in Titusville Bild: dpa

Jetzt, da der Republikaner Ron DeSantis offiziell seine Präsidentschaftskandidatur erklärt hat, ist noch einmal offenbar geworden, welcher Gegner Joe Biden wirklich das Fürchten lehren könnte: ein smarter, gebildeter Kandidat wie DeSantis, der glaubhaft verspricht, Donald Trumps Werk zu vollenden – und den Trump deshalb aus voller Kraft unterstützt.

Doch da hat Biden wenig zu befürchten. DeSantis tritt in den Vorwahlen nicht mit Trumps Segen, sondern gegen Trump an. Wenn er verspricht, nun wirklich eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, weil das eben nicht geschehen sei; wenn er umfassend über die Gefahr eines erstarkenden Chinas redet, ohne zugleich voller Ehrfurcht vom kommunistischen Machthaber Xi Jinping zu schwärmen; wenn er das alles dann auch noch auf Trumps einstiger Lieblingsplattform Twitter tut, dann wirkt er auf viele Republikaner im Land nicht wie der Vollstrecker von Trumps Vision, sondern wie ein Troll.

Ganz zu schweigen von der Parole, dass die Republikaner die „Kultur des Verlierens“ überwinden müssten, eine spitze Anspielung auf Trumps wehleidiges Gejammer über „Hexenjagden“ und seinen „gestohlenen Wahlsieg“. Damit erobert DeSantis nicht die Herzen wahrer Trumpisten.

Es kann auch zu viel Hirn sein

Auch unabhängig von Trump muss Floridas Gouverneur erst noch beweisen, dass er das Zeug hat, auf der nationalen Bühne zu bestehen. Die Geschichte amerikanischer Vorwahlkämpfe ist reich an vermeintlich bärenstarken Kandidaten, die erst spät merkten, was es heißt, wenn jeder Halbsatz auf die Goldwaage gelegt wird.

Sollte DeSantis die republikanischen Vorwahlen aber gegen Trump und alle anderen Kandidaten gewinnen, dann dürfte seine ideologische Positionierung als erzkonservativer Kämpfer gegen „Wokeness“ nicht die größte Hürde im Kampf gegen Biden sein. Denn erstens hat Trump Grenzen verschoben, und in der Gesellschaftspolitik erscheinen vielen Amerikanern Bidens Demokraten nicht minder extrem. Viele sehnen sich tatsächlich nach einem „Trump mit Hirn“, wie DeSantis oft genannt wird. Zweitens zeigt das Wirken des Gouverneurs in Florida, dass er nicht davor zurückschreckt, seine Positionen taktisch anzupassen. In den Vorwahlen scharf nach rechts, im Hauptwahlkampf dann zurück gen Mitte – daran sind die amerikanischen Wähler gewöhnt.

Das größere Problem wäre die Mobilisierung. Die Rechnung des Trumpismus geht auf, wenn Abermillionen politikverdrossene, ungebildete Amerikaner zur Wahl gehen, während viele Demokraten mangels Begeisterung für ihren Kandidaten (oder mangels Angst vor dessen Gegner) den Urnen fernbleiben. Bisher spricht DeSantis aber nicht fließend die Sprache dieser Klientel, die Trump den Republikanern erschlossen hat – es kann auch zu viel Hirn sein.

Donald Trump könnte diese Schwäche ausgleichen, indem er leidenschaftlich für DeSantis Wahlkampf machte. Statt dessen wird er die nächsten Monate nutzen, um seiner Basis einzubläuen, dass DeSantis ein falsches Spiel spielt. Joe Biden wird das Schauspiel genießen.