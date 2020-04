Roma-Slums und Corona : Wo die Menschen keine Hygienevorschriften befolgen können

Aktualisiert am

In vielen Roma-Elendsvierteln in Südosteuropa leben Zehntausende ohne Trinkwasser, Kanalisation und Internet. Erspartes haben die wenigsten. Werden die Slums in der Corona-Krise zum Brandbeschleuniger?

Das Rote Kreuz verteilt in einem Roma-Viertel in Podgorica in Montenegro Essenvorräte. Bild: MONTENEGRO

Die Aufnahmelager auf den griechischen Inseln sind nicht die einzigen Orte in Europa, wo viele zehntausend Menschen auf zu engem Raum und unter unhygienischen Bedingungen hausen müssen. In manch einem Roma-Elendsviertel in Südosteuropa ist die Lage nicht viel besser. Auch dort findet das neue Coronavirus beste Bedingungen zur weiteren Verbreitung.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z. Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Viele Menschen leben dort ohne direkten Zugang zu Trinkwasser, was schon zu normalen Zeiten nicht folgenlos für die Hygiene bleibt. Zudem sind Vorerkrankungen nicht selten, aufgrund der oft feuchten Baracken gerade auch solche der Atemwege. Therapiert werden sie kaum. Im Kosovo etwa sind nur zehn Prozent der erwachsenen Roma krankenversichert, in Albanien 27 Prozent. In anderen Balkan-Staaten sieht es kaum besser aus.