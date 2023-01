Gedenken in Rom : Viele warten darauf, Abschied von Benedikt zu nehmen

Am Vormittag stehen zahlreiche Menschen vor dem Petersdom Schlange, um Benedikt XVI. die letzte Ehre zu erweisen. Die ersten sind schon in der Nacht auf den Petersplatz gekommen.

Gläubige stehen am 2. Januar 2023 in Rom auf dem Petersplatz und warten darauf, dem verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre zu erweisen. Bild: dpa

Die erste Woche des neuen Jahres hat in der Ewigen Stadt trüb begonnen. Über dem Petersdom liegt ein grauer Himmel. Kaum einmal fällt ein Sonnenstrahl auf die Basilika und den Petersplatz. Auf dem hat sich seit dem frühen Morgen eine lange Warteschlange entlang der Absperrungen gebildet, die am späten Vormittag bis auf die Via della Conciliazione reicht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Bald kommen die Menschen, die dem verstorbenen Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre erweisen wollen, wenige Schritte voran. Bald stehen sie wieder minutenlang, ehe es wieder ein paar Meter weitergeht. Die ersten Trauernden hatten sich schon in stockdunkler Nacht auf dem Petersplatz eingefunden.

Ehrenwache für den verstorbenen Papst

Am Montagmorgen um 7 Uhr waren die sterblichen Überreste Benedikts in einem schmucklosen weißen Kleinbus vom Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten die wenigen Meter zur Petersbasilika gebracht worden. Bis etwa 7.45 Uhr dauerte dann der kurze Segnungsritus für den verstorbenen emeritierten Papst, zelebriert von Kardinal Mauro Gambetti, dem Generalvikar des Papstes für die Vatikanstadt und Erzpriester von Sankt Peter.

Auch Benedikts langjähriger Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein, der den emeritierten Papst bis zur letzten Minute von dessen Leben buchstäblich auf Schritt und Tritt begleitet hatte, nahm an der kurzen Zeremonie teil. Benedikts letzte Worte waren nach Angaben des Vatikans: „Herr, ich liebe Dich!“ An Neujahr war der Leichnam des verstorbenen emeritierten Papstes zunächst in der Hauskapelle des Klosters Mater Ecclesiae aufgebahrt worden.

Seit Montagmorgen ist der Leichnam Benedikts, gekleidet in ein rot-goldenes Gewand und mit einer goldumrandeten weißen Mitra, nun vor dem Hochaltar im Petersdom auf einem Katafalk aufgebahrt. Zu beiden Seiten des Leichnams halten Schweizergardisten Ehrenwache für den verstorbenen Benedikt. An der gleichen Stelle in der Petersbasilika waren auch die sterblichen Überreste von Papst Johannes Paul II. Anfang April 2005 aufgebahrt worden.

Die Trauerfeierlichkeiten zelebrierte seinerzeit Kardinal Joseph Ratzinger, Präfekt der mächtigen Glaubenskongregation, der dem inzwischen heiliggesprochenen Johannes Paul II. am 19. April 2005 dann als 265. Bischof von Rom und Oberhirte der katholischen Weltkirche nachfolgen sollte.

Noch vor der Öffnung des Petersdoms für die Öffentlichkeit am Montag um 9 Uhr erwiesen der italienische Präsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Benedikt XVI. die letzte Ehre. Am Vorabend hatte Meloni in einem Videogrußwort Papst Franziskus für dessen Neujahrswünsche an das italienische Volk gedankt und zugleich an den Tod des ehemaligen Papstes erinnert, den sie als einen „großen Pontifex“ und als „Gigant des Glaubens“ bezeichnete.

Auch der frühere EU-Kommissar und einstige Ministerpräsident Mario Monti, der zum Zeitpunkt des Rücktritts von Benedikt im Februar 2013 die Regierung in Rom geführt hatte, nahm am Montagmorgen Abschied vom emeritierten Papst.

Zur Totenmesse werden bis zu 60.000 Menschen erwartet

Die Gendarmerie der Vatikanstadt und die römische Präfektur rechnen bis Mittwoch mit jeweils 30.000 bis 35.000 Personen täglich, die im Petersdom Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre erweisen. Geöffnet bleibt die Petersbasilika an den drei Tagen bis 19 Uhr, am Dienstag und Mittwoch ist die Kirche schon von 7 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

Zur Totenmesse am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr werden 50.000 bis 60.000 Menschen erwartet. Zur Trauerfeier für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI., die Papst Franziskus zelebrieren wird, haben mehrere deutsche Bischöfe ihre Teilnahme angekündigt.

Mehr zum Thema 1/

Neben dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, werden auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach Rom reisen, wie die Bischofskonferenz am Montag mitteilte. Auch der Passauer Bischof Stefan Oster sowie der Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, wollen anreisen.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Kommen angekündigt. Italien wird durch Staatspräsident Sergio Mattarella sowie weitere ranghohe Regierungsmitglieder vertreten sein. Offiziell wurden vom Heiligen Stuhl nur die Staatsoberhäupter Italiens und Deutschlands eingeladen. Alle übrigen weltlichen Machthaber und Repräsentanten können von sich aus entscheiden, ob sie teilnehmen.

Zu den ersten, die ihre Teilnahme angekündigt haben, zählt der polnische Staatspräsident Andrzej Duda. Aber auch gekrönte Häupter werden erwartet, etwa aus Belgien Philippe und Königin Mathilde. Es wird aber nicht mit einer vergleichbaren Präsenz von weltlichen Machthabern und Monarchen gerechnet wie bei der Totenfeier für Benedikts unmittelbaren Amtsvorgänger Johannes Paul II., als rund 200 Staats- und Regierungschefs auf dem Petersplatz anwesend waren.