Rohingya-Flüchtlingslager : Nach dem Feuer kommt die Verzweiflung

Nach dem Großbrand in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch sind Tausende Menschen obdachlos. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht abzusehen.

Blick auf das vom Großbrand teilweise zerstörte Rohingya-Flüchtlingslager in Cox’s Bazar in Bangladesch am 23. März Bild: Reuters

Gewaltige Rauchschwaden und meterhohe Flammen waren am Montag über dem Rohingya-Lager Bhalukali in Bangladesch aufgestiegen. Die Bilanz am Tag danach ist verheerend: Tausende Menschen haben ihre Behausungen verloren, Dutzende wurden verletzt und mindestens sieben sind ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Kinder. Der Rohingya-Aktivist Khin Maung berichtete der F.A.Z. aus einem benachbarten Lager, die Menschen suchten nun bei Verwandten und Freunden in Nachbarcamps oder in Gemeinschaftsräumen Unterschlupf.

Für sie sei es ein Rückschritt in die Zeit vor ihrer Flucht vor den Gewalttaten des Militärs in Myanmar im Jahr 2017. „Sie müssen die gleiche Situation noch einmal erleben“, sagte Khin Maung. Nay San Lwin, ebenfalls ein Rohingya, der in Deutschland lebt und Kontakte in die Lager unterhält, sprach von einer „Tragödie“. Dabei sei das gesamte Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht abzusehen.

Das größte Flüchtlingscamp der Welt

Tayeba Begum, eine Freiwillige, die für die Organisation Save the Children arbeitet, schilderte den Moment der Panik, als der Brand das Lager erfasste. „Das Feuer verbreitete sich so schnell. Bevor wir verstanden, was geschehen war, stand schon unser Haus in Flammen. Die Leute schrien und rannten umher. Die Kinder liefen wild durcheinander und riefen nach ihren Familienmitgliedern. Dies war das schrecklichste Ereignis, das ich in jüngerer Zeit erlebt habe“, sagte die Frau.

Onno Van Manen, der Bangladesch-Direktor von Save the Children, warnte, dass die Menschen nun abermals mit traumatischen Erlebnissen umzugehen hätten. Dem Welternährungsprogramm (WFP) zufolge sind mehr als 40.000 Menschen direkt von dem Brand betroffen, dessen Ursache noch ungeklärt ist. Dazu könnten aber noch 47.000 weitere kommen, die indirekt betroffen sind. Der Hilfsorganisation zufolge sind auch einige ihrer eigenen Einrichtungen und Nahrungsmittellager zerstört worden.

In den beengten Wohnverhältnissen in den aus Lehm, Holz und Planen zusammengezimmerten Hütten hatte das Feuer die perfekten Bedingungen vorgefunden. Insgesamt soll in den Camps in der Region Cox’s Bazar im Südosten Bangladeschs rund eine Million Menschen leben. Das Lager Kutupalong gilt sogar als größtes Flüchtlingscamp der Welt. Allein in diesem Jahr war es sogar schon das zweite große Feuer in den Flüchtlingslagern. „Das Problem ist, dass das Camp überbevölkert ist. Es gibt kaum Platz“, sagte der in Deutschland lebende Nay San Lwin.

Schwindende Aussicht auf Rückkehr nach Myanmar

Ihm zufolge besteht eine Schwierigkeit darin, dass die Aussicht einer Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge in ihr Heimatland Myanmar aufgrund des Militärputsches noch weiter in die Ferne gerückt sei. Menschenrechtsorganisationen fürchten, dass sich die Lage der mehrheitlich muslimischen Rohingya in Myanmar unter der Herrschaft des Militärs weiter verschlechtern könnte.

Einer unabhängigen Untersuchung im Auftrag der Vereinten Nationen zufolge sind die Rohingya Opfer eines anhaltenden Völkermords. Derzeit geht das Militär in Myanmar auch mit roher Gewalt gegen die Protestbewegung gegen den Militärputsch vor. Dabei sind laut Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP schon mindestens 261 Menschen von Militär und Polizei getötet worden. Viele Rohingya haben sich mit der Widerstandsbewegung in Myanmar solidarisch erklärt.