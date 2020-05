Rohingya-Bootsflüchtlinge : Menschliches Treibgut im Ozean

Aktualisiert am

Rohingya-Flüchtlinge auf einem Boot in der Nähe von Cox’s Bazar in Bangladesch am Samstag. Bild: AFP

Hunderte Rohingya irren auf Booten im Indischen Ozean umher – kein Land will sie aufnehmen. Doch die Zustände in den Flüchtlingslagern in Bangladesch empfinden die Menschen längst als unerträglich.