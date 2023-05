Deutschland hat sich in den vergangenen 14 Monaten tiefgreifend verändert. Trotzdem: gemessen an der Herausforderung nicht genug. Auf dem Spiel stehen Frieden und Freiheit in Europa und damit die Zukunft des europäischen Projektes. Wenn es der Ukraine nicht gelingt, Russland zurückzudrängen, sondern Putin sich mit seiner Aggression auch nur teilweise durchsetzt, hätte das für Jahrzehnte dramatische Auswirkungen für ganz Europa. Wir wären wieder geteilt, quer durch Europa ginge eine Grenze militärischer Konfrontation, die Souveränität von Ländern wie Moldau und Georgien wäre gefährdet. Das Vertrauen der Balten, Mittel- und Osteuropäer in die EU und vor allem in ihre beiden größten Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich wäre in einem Kernbereich, dem der Sicherheit, schwerbeschädigt.

Darum ist entscheidend, dass wir die angezogene Handbremse endlich lösen und der Ukraine alle uns mögliche Unterstützung geben, die sie für eine erfolgreiche Gegenoffensive braucht. Dafür muss eine strategische Fehleinschätzung korrigiert werden, die sich die letzten 14 Monate durch die Diskussionen über Waffenlieferungen gezogen hat und nicht nur in Berlin und Paris, sondern auch in Washington Resonanz hat. Es geht um die „Was macht Russland, wenn . . .“-Frage. Diese Frage wurde zuerst bei den Haubitzen gestellt, dann monatelang quälend bei Panzern. Dabei macht Russland immer dasselbe: den Krieg so weiterführen wie zuvor.