Chinas Ministerpräsident Li Qiang und Kanzler Olaf Scholz am Dienstag in Berlin Bild: dpa

Herr Röttgen, für welche Seite waren die Regierungskonsultationen der größere Erfolg?

Anna Schiller Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Rein an der äußeren Präsentation gemessen, war es ein hundertprozentiger Erfolg für China. Und zwar, weil durchgängig das trügerische Bild von Harmonie erzeugt wurde. Im Vordergrund stand das von China gesetzte Thema Wirtschaft, ohne dass die weiter steigende Abhängigkeit Deutschlands und die angestrebte Unabhängigkeit Chinas thematisiert wurde. Geradezu ein Triumph für China war der unglaubliche Vorgang, dass die chinesische Delegation in Deutschland, im Bundeskanzleramt, ihr Verständnis von Pressefreiheit durchsetzen konnte – nämlich, dass Journalisten keine Fragen stellen durften. Das war der traurige Beweis, dass dieses Treffen der chinesischen Choreografie gefolgt ist. Die inhaltlichen Punkte, die Scholz gemacht hat, sind Ausdruck eines mangelnden Realismus im Umgang mit China: Appelle an China in der Klimapolitik und auf Russland mehr Einfluss auszuüben, sind schön und gut. Aber das sind strategische Bereiche, bei denen China nicht den Appellen Deutschlands folgt, sondern aus eigener Interessenlage das tut, was es für richtig hält.

Inwiefern erkennen Sie darin einen mangelnden Realismus seitens des Bundeskanzlers?

Der Mangel an Realismus besteht darin, dass verkannt wird, wie zielstrebig China seine Interessen verfolgt und durchsetzt. Man hat Deutschland, jedenfalls in der äußerlichen Darstellung, auf die Position eines Bittstellers verwiesen. Wir bitten etwa den mit Abstand größten CO 2 -Emittenten der Welt, dass man den eigenen Ausstoß ein bisschen schneller reduziert. Die Realität ist: China wird seine Emissionen senken, wenn das Xi Jinping und der Parteiführung machtpolitisch vorteilhaft erscheint. Statt freundlich zu bitten, sollten wir also versuchen, die chinesische Interessenlage zu beeinflussen. Momentan ist das aber gar nicht die Ebene, auf der China ernsthaft mit uns verhandelt. China sagt: Wir wollen gerne eure Industrie in China haben und entsprechend werden die Beziehungen zu Deutschland gepriesen. Unsere Worte, Bitten und Appelle erreichen die knallharte chinesische Real- und Interessenpolitik überhaupt nicht.

Aber Ministerpräsident Li hat gesagt, China wolle kein De-Risking von Deutschland. Das sind doch Ergebnisse der Gespräche. Was halten Sie davon?

Natürlich will China kein De-Risking von Deutschland, aber genau das müsste die europäische und deutsche Strategie sein. Und darum ist es interessant, dass der Bundeskanzler in der Pressekonferenz eben nicht gesagt hat, dass es ein Teil unserer China-Strategie ist, die strategischen Risiken der Abhängigkeit, die im Verhältnis zu China entstanden sind, zu reduzieren. Er hat auch Taiwan nicht erwähnt. Das ist der ultimative, von China ja definitiv angekündigte Krisen- und Kriegsfall. Li spricht ironisch De-Risking an. Und der Bundeskanzler, dessen Politik das eigentlich sein sollte, traut sich nicht, diesen Aspekt öffentlich zu benennen. So, wie er sich auch nicht traut, Taiwan anzusprechen. Stattdessen kommen diese Bitten und Appelle, dass China seine Russlandpolitik ändern möge, woran China überhaupt nicht denkt – und Deutschland auch nicht für relevant genug hält, auf diese Frage Einfluss zu haben.

Das klingt jetzt so, als sei die Bundesregierung aus Ihrer Sicht vor China eingeknickt.

Ja, absolut. Nichts macht das so deutlich, wie die Pressekonferenz, bei der keine Journalistenfragen zugelassen waren. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Für China ist das nichts anderes als das Eingeständnis von Schwäche. Für China zeigt das, wie erfolgreich man gegenüber Deutschland sein kann, wenn man nur fest seine Position vertritt. Das ist auch ein Signal an die Amerikaner: Glaubt mal nicht, dass ihr Deutschland im Boot habt, wenn es um uns, China, geht. Wir müssen uns überlegen, was es für die transatlantischen Beziehungen bedeutet, wenn wir so Chinapolitik machen.

Brauchen wir die Regierungskonsultationen eigentlich noch?