Außenseiter gewinnt : Die Wahl der Wütenden in Costa Rica

Der konservative Ökonom Rodrigo Chaves hat die Präsidentenwahl in Costa Rica gewonnen. Der 60 Jahre alte politische Außenseiter setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit etwa 53 Prozent der Stimmen gegen den früheren Präsidenten José Maria Figueres durch. Die Wahlbeteiligung war mit 57 Prozent so tief wie seit Jahrzehnten nicht. Beobachter führen das mangelnde Interesse auf die Enttäuschung und die Wut vieler Wähler über die politische Klasse zurück, die durch die wirtschaftlich angespannte Situation weiter gewachsen ist.

Von dieser Stimmung konnte Chaves profitieren. Obwohl er über Jahre bei der Weltbank arbeitete und unter der aktuellen Regierung kurzzeitig Wirtschaftsminister war, verstand er es, sich als politischer Außenseiter zu verkaufen und die Wut vieler Wähler anzusprechen. Im Wahlkampf gab er sich kämpferisch und aggressiv gegen das politische Establishment und die Presse. Auch mit seinem Diskurs gegen die Korruption im Land, die als eines der größten Probleme angesehen wird, sprach er viele Wähler an.

Arbeitslosigkeit gestiegen

Chaves stand dadurch im Kontrast zu seinem Kontrahenten Figueres, der Costa Rica zwischen 1994 und 1998 regiert hat und einer stark in der Politik verankerten Familien des Landes angehört. Selbst die von Chaves wiederholt bestrittenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung während seiner Zeit bei der Weltbank konnten ihm nichts anhaben. Der Wunsch der Costa Ricaner nach neuen Gesichtern und einem Neuanfang war offenbar größer.

Am Sonntag legte Chaves seine forsche Rhetorik für einen Moment lang ab und rief zur Einigkeit auf. „Lasst uns heute Abend die Parteifarben, die uns spalten, beiseite legen“, sagte er am Sonntagabend vor seinen Anhängern in der Hauptstadt San José. Er bitte demütig darum, sich unter dem Blau, Weiß und Rot der Nationalflagge zu vereinen. Wenn er in einem Monat sein Amt antritt, wird er auf die Zusammenarbeit anderer Parteien angewiesen sein, insbesondere auf die traditionelle „Partei der nationalen Befreiung“ des unterlegenen Figueres, die im Parlament weiterhin die stärkste Kraft sein wird. Chaves’ „Sozialdemokratische Fortschrittspartei“ selbst hält lediglich zehn der 57 Sitze. Sollte er keine Mehrheiten zusammenbringen, werde er das Parlament mittels Referenden umgehen, kündigte Chaves jedoch an.

Chaves versuchte, seine wirtschaftliche Kompetenz und Erfahrung auszuspielen. Nun wird er sie unter Beweis stellen müssen. Schon vor der Pandemie hatte das Land mit einer steigenden Arbeitslosigkeit und Ungleichheit zu kämpfen. Während der Pandemie hat sich die wirtschaftliche Situation Costa Ricas weiter verschlechtert. Das Land ist weiter in die Verschuldung abgerutscht. Im Januar 2021 stimmte das Land einer Finanzhilfe von etwa 1,8 Milliarden Dollar durch den Internationalen Währungsfonds zu, der mit Sparmaßnahmen und einer Steuerreform verknüpft ist, um den Haushalt zu stabilisieren. Das politisch sehr fragmentierte Parlament hat es der Regierung jedoch verunmöglicht, die nötigen Maßnahmen voranzubringen.