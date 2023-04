Robert Kennedy im März in New Hampshire Bild: EPA

In Amerika ist der Spross einer berühmten Politiker-Familie in den Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten eingestiegen. Robert Kennedy jr. habe die notwendigen Unterlagen eingereicht, teilte der Finanzchef seiner Kampagne am Mittwoch mit. Wenn auch die Kennedy-Familie in demokratischen Parteikreisen nach wie vor einen sehr guten Ruf genießt, so wurde die Kandidatur von Robert Kennedy jr. dort dennoch größtenteils nicht mit Wohlwollen aufgenommen – und das liegt nicht daran, dass ein Demokrat einen amtierenden Präsidenten der Demokraten herausfordert.

Der 69 Jahre alte Kennedy hat sich als Anwalt in Umweltfragen Renommee erworben. So setzte er sich unter anderem für sauberes Wasser ein, was zu einer Kampagne zur Reinhaltung des Hudson River in New York führte. Seit Jahren hat er diesen guten Ruf jedoch beschädigt durch sein lautstarkes Auftreten als Impfgegner. Früher hat er behauptet, Impfungen bei Kindern könnten Autismus auslösen – eine Behauptung die seit langem widerlegt ist. 2019 veröffentlichten drei Familienmitglieder einen Meinungsbeitrag, in dem sie sich von Kennedys Ansichten distanzierten und 2021 bezeichnete ihn seine Schwester Kerry Kennedy als „sehr gefährlich“.

In der Corona-Pandemie wurden er und seine Behauptungen dann einem noch größeren Kreis bekannt, weil Kennedy zahlreiche Verschwörungstheorien über das Virus verbreitete. So warf er dem damaligen Chefberater von Präsident Trump, Anthony Fauci, vor, gemeinsam mit der Stiftung von Bill und Melinda Gates finanziell von Corona-Impfstoffen zu profitieren.

Das führte er in einem Buch weiter aus, in dem er behauptete, Fauci und Bill Gates hätten gemeinsam mit sozialen Netzwerken wie Facebook Informationen über Corona-Heilmittel unterdrückt, um Impfungen als einzige Medizin erscheinen zu lassen. In dem Buch nennt er Fauci „einen machtvollen Technokraten der geholfen hat, den historischen Putsch gegen die westliche Demokratie im Jahr 2020 zu orchestrieren und durchzuführen“. Wegen dieser Aktivitäten haben Facebook und Instagram die Konten einer von Kennedy gegründeten Gruppe gesperrt und Instagram auch das persönliche Konto von Kennedy.

Der Neffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy ging im Januar 2022 sogar so weit, die amerikanische Impfkampagne mit der Zeit des Nationalsozialismus zu vergleichen. Damals habe man noch in die Schweiz flüchten oder sich wie Anne Frank auf einem Dachboden verstecken können. Das sei nun nicht mehr möglich. Das Auschwitz-Museum verurteilte die Äußerungen auf Twitter und auch Kennedys Frau, die Schauspielerin Cheryl Hines, sprach sich dagegen aus. Zwei Tage später bat Kennedy um Verzeihung.

Kennedy hat schon im März angedeutet, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewerben könnte. Damals schrieb er auf Twitter, seine höchste Priorität sei, die „korrupte Verschmelzung von Staat und Wirtschaft, die unser Land ruiniert, die Mittelklasse zerstört, unsere Landschaften und Gewässer verschmutzt, unsere Kinder vergiftet und uns unserer Werte und Freiheiten beraubt hat“ zu beenden. Später sagte er Zuschauern in New Hampshire, er habe die höchste Hürde schon genommen, er habe nämlich die Erlaubnis seiner Frau bekommen.