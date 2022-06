Holocaust-Gedenkstätte : Habeck trägt sich mit Celan-Gedicht in Yad Vashem ein

Halle der Erinnerung: Vizekanzler Robert Habeck am Dienstag in Yad Vashem in Jerusalem Bild: AFP

Mit dem Gedicht „Nähe der Gräber“ des jüdischen Dichters Paul Celan hat sich Vizekanzler Robert Habeck ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem eingetragen. Er selbst habe sich dem „Unvorstellbaren“ des Holocaust über die Literatur genähert, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei seinem Besuch in Israel. Celans Gedicht an die ermordete Mutter endet mit den Worten: „Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?“

Die Beschäftigung mit Celan habe ihn sehr geprägt, sagte Habeck, der Literaturwissenschaft studierte und vor seinem Wechsel in die Politik als Schriftsteller arbeitete. Der Wirtschaftsminister erinnerte daran, dass Celan (1920-1970) unter dem Namen Paul Antschel (später: Ancel) in der heutigen Ukraine geboren wurde. Seine frühen Gedichte stammten aus der Zeit, als seine Eltern von den Nazis verhaftet und seine Mutter in einem Lager ermordet wurde.

Er habe „Nähe der Gräber“ ins Gästebuch geschrieben, weil es für ihn die Verbindung in die Gegenwart schaffe und gleichzeitig „das Schwierige gerade der Deutschen, eines deutschen Politikers, mit der Geschichte seines Landes hier in Yad Vashem auf den Punkt bringt“, sagte Habeck. In Yad Vashem wird an die sechs Millionen Juden erinnert, die von den Nazis ermordet wurden. Auf Habecks Programm stehen bis Donnerstag auch die Palästinensergebiete und Jordanien.

Mehr zum Thema 1/ 07:54

Der Grünen-Politiker besucht bis Donnerstag den Nahen Osten. Bei der Reise soll es vorrangig um Energie- und Klimaschutz sowie aktuelle Fragen der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Auf seinem Reiseplan stehen noch die Palästinensergebiete und Jordanien. Zum Thema Nahostkonflikt sagte Habeck, er habe in seinem Gespräch mit Ministerpräsident Bennett mehrmals darauf hingewiesen, „dass die Situation sich für die Palästinenser und in den palästinensischen Gebieten verbessern muss“. Seit März sind bei einer Terrorwelle in Israel 18 Menschen getötet worden. Im Westjordanland wurden ein israelischer Wachmann und ein Soldat von Palästinensern erschossen. Seit Wochen führt die israelische Armee in Teilen des besetzten Westjordanlands Razzien durch. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen seit Ende März mehr als 30 Palästinenser ums Leben. Sie wurden zum Teil bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei eigenen Anschlägen oder bei Zusammenstößen mit der Armee.