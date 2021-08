Habeck über Grüne im Saarland : „Das ist eine wirklich bescheidene Situation“

Grünen-Ko-Chef Robert Habeck hat Fehler im Umgang mit dem hoffnungslos zerstrittenen Landesverband im Saarland eingeräumt. „Das ist eine wirklich bescheidene Situation“, sagte Habeck am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Der Bundeswahlausschuss hatte am Donnerstag bestätigt, dass die dortige Landesliste nicht zugelassen wird. Damit dürften den Grünen bei der Bundestagswahl Ende September circa 30.000 bis 70.000 Stimmen fehlen, was bei einem knappen Ausgang entscheidend sein kann. Diese Stimmen müssten nun anderswo in der Republik gewonnen werden, so Habeck. „Das ist auch der Plan.“

Offensichtlich sei nicht genug getan worden im Vorfeld. Fehleranalysen würden nun aber nicht weiterhelfen. „Das ist jetzt alles vergossene Milch. Jetzt muss nach vorne geschaut werden.“ Seine Partei liege nach einem Zwischenhoch im Frühjahr wieder bei rund 20 Prozent in den Umfragen. „Alles ist möglich.“ Die Ausgangssituation sei weiterhin sehr gut. Denn auch die Union habe eigene Probleme, beide Parteien seien im Rennen um das Kanzleramt nicht so weit auseinander.

Auch das Thema Impfpflicht wurde diskutiert. Dabei sieht Habeck die Erweiterung der Rechte für Geimpfte als zwangsläufige Entwicklung an. Es sei „völlig eindeutig“, dass Geimpfte mehr Rechte haben, so der Grünen-Ko-Chef. „Das geht ganz automatisch in diese Richtung und ist auch richtig so.“ Er appellierte an die Verantwortung der Bürger, lehnte eine Impfpflicht jedoch ab. „Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften“, sagte Habeck. Die Forderung nach mehr Rechten für Geimpfte bedeute aber nicht, „Ungeimpfte auszuschließen“. Jeder habe auch „das Recht, sich nicht impfen zu lassen“.

Habeck betonte zugleich: „Aber man hat nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft und die Kinder dann Rücksicht darauf nehmen, weil man sich selbst entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden.“ Es gebe „bessere Möglichkeiten“ als eine Impfpflicht, die „noch gar nicht ausgeschöpft“ seien, betonte der Grünen-Chef . Statt „die Menschen zum Impfstoff zu bringen“ müsse man „den Impfstoff zu den Menschen“ bringen. Impfangebote vor Discountern, Tafeln oder Schulen wären nach Auffassung Habecks eine gute Möglichkeit, um bessere Impfquoten zu erreichen.

„Ganze Reihe neuer Impfaufgaben vor der Brust“

Die Abschaffung kostenloser Tests hält er dagegen für „falsch“. Dies sei keine geeignete Maßnahme, um die Menschen zu einer Impfung zu motivieren. Zudem werde dann weniger bekannt sein, „wo sich das Virus befindet“, weil sich weniger Menschen testen lassen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lehnt unterdessen eine Benachteiligung von Ungeimpften ab, sofern diese einen negativen Corona-Test vorweisen können. „Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag der Bild am Sonntag. Die so genannte 3-G-Regel sei „sinnvoll, maßvoll und umsetzbar“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder wollen am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten. Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu Vorschläge gemacht. Das Ministerium schlug auch ein Ende der kostenlosen Schnelltests für Mitte Oktober vor. Seit mehr als einem Monat steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder an.

Der Städtetag fordert eine Impfstrategie für Herbst und Winter, um für eine vierte Corona-Welle besser gewappnet zu sein. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben eine ganze Reihe neuer Impfaufgaben vor der Brust: Auffrischungsimpfungen für Ältere und Pflegebedürftige, mehr Impfungen für Kinder ab 12 Jahren und noch viel mehr direkte Impfangebote.“ Die Städte bräuchten Klarheit über den September hinaus, wenn die meisten großen Impfzentren schließen.

Der Städte- und Gemeindebund forderte von Bund und Ländern ein einheitliches Vorgehen. „Wir dürfen nicht damit beginnen, neue Flickenteppiche zu weben“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke-Mediengruppe. Die bestehenden Regeln zu Abstand, Masken und Hygiene sollten überall weiter gelten - unabhängig von Impfungen. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, forderte einen „verbindlichen Plan zur Verhinderung des nächsten Lockdowns“.

Entsprechende Forderungen kommen auch aus der Wirtschaft. „Ein erneuter, für den deutschen Mittelstand katastrophaler Lockdown muss jetzt verbindlich ausgeschlossen werden“, heißt es in einem Brief des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an Laschet. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger sagte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Ein weiterer Lockdown wäre für viele kleine und mittelständische Unternehmen in der Gastronomie, der Hotellerie oder im Einzelhandel der endgültige Genickbruch.“

Viel Zustimmung gibt es zu Forderungen, die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr zum alleinigen Maßstab für die Corona-Maßnahmen zu machen. Ausschlaggebend müsse auch die Belegung von Krankenhausbetten und Intensivstationen sein, sagte Laschet. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Bild am Sonntag: „Die Inzidenz als alleiniges Maß aller Dinge hat ausgedient.“ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warb für eine „Corona-Ampel“.

Ebenso wie die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt nun auch die Zahl der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Nach Notfallmedizin (DIVI) von Samstag wurden 417 intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es noch 359.