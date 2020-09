Rivalität mit Amerika : Was braucht China noch zur Weltmacht?

China hat einen Aufstieg hingelegt, wie man ihn in der Menschheitsgeschichte vergebens sucht: Das Land verzeichnet ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaftsleistung liegt mit 13 Billionen Dollar 43 Mal so hoch wie 1978. Seit Jahren steigen die Militärausgaben, und auch bei Innovationen hat China in den vergangenen Jahrzehnten stark aufgeholt. Präsident Xi Jinping spricht vom „chinesischen Traum“. Ihm zufolge soll die Volksrepublik bis zum 100. Geburtstag in gut 30 Jahren zur „Supermacht“ aufsteigen. Taumeln die Vereinigten Staaten von Amerika also dem Abstieg als Weltmacht entgegen und rückt China an deren Stelle?

In der Wissenschaft beschäftigt sich ein ganzer Forschungsstrang mit dem Machtübergang sowie dem Auf- und Abstieg des Hegemons, des mächtigsten Staats des internationalen Systems. Die Politikwissenschaftlerin Iris Wurm von der Goethe-Universität in Frankfurt erklärt, dass zwei Indikatoren Aufschluss darüber geben, ob Staaten auf- oder absteigen. „Erstens geht es darum, wie viel Macht sie haben“, sagt Wurm. Diese Macht könne unterschiedlich definiert und bewertet werden, zur Analyse von Machtübergängen zählten „objektiv messbare Indikatoren“ wie das Wirtschaftswachstum, die Innovationsfähigkeit und die Militärausgaben eines Staates. „Zweitens kommt es darauf an, ob Staaten diese objektiv gewonnene Macht in Gestaltungswillen umwandeln. Möchte der an Macht gewinnende Staat überhaupt die internationale Ordnung verändern?“

Wie Amerika zur Weltmacht wurde

Die Rivalität zwischen Washington und Peking gefährdet die Erfolge der globalisierten Welt. Präsident Trump fährt einerseits einen konfrontativen Kurs gegen Peking, Stichwort Handelskrieg. Andererseits verlässt Washington multilaterale Verträge wie das Übereinkommen von Paris zum Klimaschutz; es setzt Zahlungen für die Weltgesundheitsorganisation aus und blockiert die Welthandelsorganisation. „Wenn der amtierende Hegemon sich nur noch auf sich selbst konzentriert, kann man dies als Indiz dafür werten, dass sein Machtwille schwindet und somit auch sein Interesse, die internationale Ordnung zu gestalten“, sagt die Wissenschaftlerin. Ist das die Konsequenz aus „America First“?

Ein Rückblick: Der Aufstieg Amerikas zur Weltmacht begann mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898. Die Vereinigten Staaten intervenierten auf Kuba, außerdem lockten die Philippinen, seinerzeit Kolonie der Spanier, als attraktive „Kriegsbeute“ in Asien. Aus dem Krieg folgte, dass Spanien als regionaler Hegemon vertrieben wurde, die Vereinigten Staaten ihr Gebiet erweiterten und sich so ihre politisch-strategischen und wirtschaftlichen Interessen sicherten.

Anschließend begann Amerikas Aufstieg zur maritimen Großmacht. Die Marine wurde von Washington als wichtiges Element der nationalen Verteidigung betrachtet. Neben außenpolitischem Geltungsdrang und Expansionsstreben spielten Innovationen und der Aufstieg zu einer Wirtschaftsmacht eine wichtige Rolle. Lag Großbritannien 1870 noch deutlich vor den Vereinigten Staaten, entfiel auf die junge Nation im Jahr 1913 bereits der größte Anteil der Wirtschaftsleistung im Vergleich zu Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. In Amerika wuchs die Bevölkerung rasch, ebenso der Anteil der städtischen Bevölkerung, was zu einem deutlich erhöhten Industrialisierungsniveau beitrug. Das Pro-Kopf-Einkommen der Amerikaner überstieg schon 1914 das der übrigen Nationen.