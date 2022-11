Rivalen in Qatar : Gute Miene zum Fußballspiel

„Wie schön ist es, wenn Menschen das Trennende beiseitelassen, um ihre Vielfalt zu feiern und gleichzeitig das Verbindende zu feiern“, sagte ein stolzer Emir Tamin bin Hamad Al Thani, als er die Fußball-Weltmeisterschaft in seinem Land eröffnete. Wie stark die – im Westen von vielen bezweifelte – völkerverbindende Kraft des Turniers sein wird, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Die Ehrentribüne gab allerdings von einem eindeutig Zeugnis ab: Dem Willen in der Region, über das Trennende hinwegzusehen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Ganz in der Nähe des qatarischen Monarchen, nur durch FIFA-Präsident Gianni Infantino getrennt, saß der saudische Kronprinz und faktische Machthaber Muhammad bin Salman. Vor einigen Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Da hatte der Kronprinz zusammen mit gleichgesinnten Mächten eine Blockadekampagne orchestriert. Das Quartett aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten sperrte Grenzen und Lufträume, verwies qatarische Bürger des Landes und rief eigene Bürger zurück.

Das kleine, aber eigensinnige Qatar sollte für alle Welt sichtbar in die Schranken gewiesen werden. Es ging um die Unterstützung Dohas für die islamistische Muslimbruderschaft, die nach der Arabellion von 2011 einen kurzweilige Aufstieg erlebte. Es ging auch um die Weigerung des Emirats, auf die iranfeindliche Linie der Herrschen in Riad und Abu Dhabi einzuschwenken, und um den Sender Al Dschazira, der den Machthaber der Region das Leben schwer machte, nur denen von Qatar nicht. Aber Doha gab nicht klein bei. Das Emirat war Punktsieger, als die Krise Anfang 2021 beigelegt wurde. Die Machthaber am Golf wollten sich lieber darauf konzentrieren, die eigenen Volkswirtschaften umzubauen, um sie unabhängiger von den Erdöl- und Erdgaseinnahmen zu machen.

Spannungen bleiben bestehen

Und auch der ägyptische Machthabers Abd al-Fattah al-Sisi, hatte die Vorteile erkannt, die eine Entspannung für seinen so chronisch wie drastisch unterfinanzierten Haushalt bedeuten könnte. Der Stadionbesuch führte Sisi auch mit jenem Mann zusammen, der die Führung in Doha während der Blockade mit vollem Einsatz unterstützt hatte: dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Sympathie für den politischen Islam der Muslimbrüder hegt, die Sisi in seinem Land brutal verfolgen lässt. Auch in Libyen bekriegten sich über Jahre Stellvertreter beider Länder.

Doch es bleiben Spannungen bestehen. Die Emirate zeigten ihre andauernde Skepsis gegenüber Qatar in der Abwesenheit des Präsidenten Muhammad bin Zayed Al Nahyan, der auch Emir von Abu Dhabi ist. An seiner Stelle reiste Vizeprädisent, Ministerpräsident und Emir von Dubai, Muhammad bin Raschid Al Maktoum an. Die Angehörigen des Herrscherhauses von Bahrein, die Al Khalifa, blieben der Eröffnungsfeier fern. Sie und die qatarische Königsfamilie Al Thani sind einander spinne Feind. So gibt es trotz der WM keine Direktflüge zwischen zwei Ländern, die keine halbe Stunde mit dem Flugzeug voneinander entfernt liegen und deren Bevölkerungen über viele Familienbande miteinander verbunden sind. Und auch wenn Regierungsfunktionäre beider Länder hinter vorgehaltener Hand über die Nachbarn ätzen und sich gegenseitig die Schuld an der Andauernden Eiseskälte in den Beziehungen geben, sind sie sich aber in einem einig: Dem zunehmenden Unmut über Kritik aus dem Westen an der Menschenrechtslage in ihren Ländern, der ungerecht sei.

Mehr zum Thema 1/

Die Menschenrechtsbilanz der Ehrentribünengäste ist indes verheerend. Erdogan führt sein Land mit harter Hand. In Ägypten sind zehntausende in den Kerkern des Regimes verschwunden, Folter ist an der Tagesordnung. Muhammad bin Salman gebietet über einen Repressionsapparat der davor auch nicht zurückschreckt. Und nicht jeder hätte sich in der Öffentlichkeit neben einen Mann setzen mögen, der für den brutalen Mord an seinem Kritiker Jammal Khashoggi verantwortlich gemacht wird. Politiker führender westlicher Mächte, die auf qatarisches Gas hoffen, um Europas Energiehunger zu stillen, waren in den Logen nicht auszumachen.