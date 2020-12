Drohendes Veto in Brüssel : Wie der Streit um den EU-Haushalt Polen und Ungarn spaltet

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Am Montag hatte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bekräftigt, Ungarn und Polen „halten zueinander und lassen keine Absichten durchgehen, die unsere Zusammenarbeit brechen wollen“. Beide Länder hätten ein Recht auf das Veto, für einen Kompromiss seien weitere Verhandlungen notwendig. „Wir sehen Chancen für eine Vereinbarung, denn beide Länder sind überzeugte Verfechter der Rechtsstaatlichkeit“, sagte Szijjártó weiter. Doch EU-Gelder und Rechtsstaatlichkeit hätten nichts miteinander zu tun und sollten auch nicht aneinander geknüpft werden. Mögliche „Erklärungen“ als Kompromiss hatte Orbán in einem Radiointerview zurückgewiesen: Das wäre, als ob man „auf einer Wandzeitung mit einer Reißzwecke irgendein kleines Memo anbringt – das wird nicht gehen“.

Die Initiative der früheren Präsidenten

Politische Persönlichkeiten in beiden Ländern haben indessen vor einem Veto gewarnt. Die drei lebenden früheren Präsidenten Polens, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski und Bronisław Komorowski, haben in einem offenen Brief an die nationalkonservative PiS-Regierung und an Staatspräsident Andrzej Duda appelliert, ihre Blockadehaltung im EU-Haushaltsstreit aufzugeben. Ein Veto wäre verständlich, wenn das geplante Haushaltspaket für Polen ungünstig oder ungerecht wäre, heißt es in dem Schreiben. Das sei aber nicht der Fall. Vielmehr habe die Regierung von Mateusz Morawiecki den Haushalt mitverhandelt und akzeptiert. Sie solle die übrigen EU-Mitglieder jetzt nicht „mit einem Veto erpressen“.

Ein polnischer Verband von Familienunternehmen appellierte unterdessen an die Regierung, kein Veto auszusprechen, sondern auf „Solidarität und Zusammenarbeit mit den Ländern der EU“ zu setzen. Zugleich haben viele Kommunen in beiden Ländern, angeführt durch die oppositionellen Bürgermeister der Hauptstädte, Gergely Karácsony und Rafał Trzaskowski, einen Notruf abgesetzt: Wenn Ungarn und Polen wegen ihres Budget-Vetos von den EU-Corona-Hilfen ausgeschlossen würden, sollte die Kommission Mittel direkt an die Kommunen zahlen. In Polen ergeben Umfragen ein zweideutiges Bild: Einerseits sind etwa 80 Prozent der Bevölkerung froh über den EU-Beitritt. Wenn jedoch danach gefragt wird, wie die Regierung Polens Interessen durchsetzen solle, sind, je nach Fragestellung, mal mehr und mal weniger als die Hälfte der Bürger für eine „harte Haltung“ gegenüber Brüssel.

Einen konkreten Vorstoß unternahm Orbán auf einem anderen Feld. Er schrieb an den Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, die EVP-Mitgliedschaft von Orbáns Partei Fidesz sei einvernehmlich suspendiert, doch sei nie gründlich diskutiert worden, was das für die Zugehörigkeit der Fidesz-Abgeordneten zur EVP-Fraktion heiße. Er schlage vor, die daraus resultierenden Kommunikationsprobleme zu beheben, indem der Fidesz künftig mit der EVP eine Fraktionsgemeinschaft bilde, wie es einst auch bei den britischen Konservativen gehandhabt wurde. Anlass des Schreibens sind Ausschlussanträge gegen den Fidesz-Abgeordneten Tamás Deutsch, der Weber schwer beschimpft hatte, indem er ihm indirekt Gestapo-Methoden unterstellte. Über diesen Vorfall wird am Mittwoch in der EVP-Fraktion verhandelt.