Corona-Risikogebiet : Wird Luxemburg fürs fleißige Testen bestraft?

In Luxemburg stecken sich vermehrt Jüngere mit Corona an, die deutsche Regierung hat das Land zum Risikogebiet erklärt. Auf beiden Seiten der Grenze wächst die Angst, dass sich die Schlagbäume senken könnten. Schon wieder.

Wenn die Kurven nach oben weisen, ist das für viele in Luxemburg eine gute Sache. Es bedeutet, dass die Kurse steigen. Das Großherzogtum in der Mitte des europäischen Kontinents ist ein wichtiger Finanzplatz, viele Banken haben dort ihren Sitz, etliche Vermögensverwalter und unzählige Fondsgesellschaften. Die Entwicklung von Wertpapieren und Wechselkursen ist die Lebenslinie des Landes – gewiss nicht für alle Menschen, aber für viele. Auch in einem anderen Bereich gehen die Zahlen in Luxemburg gerade steil nach oben, und genau da liegt das Problem. Die Rede ist von Corona.

Die luxemburgische Regierung gibt präzise darüber Auskunft, wie viele Infizierte sie auf ihrem Staatsgebiet durch Tests erkannt hat. Der Höhepunkt der ersten Welle war Anfang April erreicht, da verzeichneten die Statistiker 2330 aktiv Infizierte. Durch den Lockdown sank die Zahl drastisch, es wurden deutlich mehr Menschen wieder gesund als sich neue ansteckten. Doch der Lockdown ist vorüber, und seit Ende Juni weist die Fieberkurve wieder nach oben. Am 1. Juli meldeten die Behörden 274 aktive Infektionen, eine Woche später waren es schon mehr als 500. Der jüngste Wert ist von diesem Montag: 750 Infizierte.

Weil die Zahl der Neuinfizierten in Luxemburg den berechneten Schwellenwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überstiegen hat, haben die deutschen Behörden reagiert. Das Auswärtige Amt warnt seit Dienstag vor „nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen“ nach Luxemburg. Drei deutsche Bundesministerien haben gemeinsam entschieden, dass Luxemburg zum Risikogebiet erklärt wird. Das bedeutet, dass jeder, der mindestens drei Tage in dem Land verbracht hat und nach Deutschland einreist, in Quarantäne muss – es sei denn, er kann einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. So will es die entsprechende Verordnung in Rheinland-Pfalz.

Geschlossene Grenzen? Der „ökonomische Super-Gau“

Von der Quarantäne ist es nicht mehr weit bis zu einem weiteren Schritt, den beiderseits der Grenze gerade niemand wiederhaben möchte. Grenzschließungen wären der „ökonomische Super-Gau“, sagt Wolfram Leibe. Er ist Oberbürgermeister von Trier, der viertgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Jeden Morgen fahren 30.000 Menschen von dort zum Arbeiten nach Luxemburg und kommen abends wieder zurück.

Was in Luxemburg geschieht, ist nicht nur ein Problem der etwa 630.000 Einwohner des Großherzogtums. Es ist unweigerlich auch ein Problem für die Menschen auf der deutschen Seite von Mosel und Sauer. Dort erinnert man sich noch gut an die erste Phase der Pandemie, als für drei Monate fast alle Grenzübergänge geschlossen waren. Pendler mussten weite Umwege fahren, Familien wurden getrennt und selbst längst vergessen geglaubte Ressentiments kamen wieder hoch. Eigentlich sind in dem Gebiet nicht nur die Weinfeste international, sondern beinahe alles, von der Abwasserentsorgung bis hin zum Rettungsdienst.