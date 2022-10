Nach Johnsons Rückzieher : Tag der Entscheidung in London

Wieder einmal blicken die Briten auf einen Tag voller unvorhersehbarer Ereignisse. Nach dem Rückzug Boris Johnsons aus dem Rennen um das Amt des Premierministers, wird noch über zwei Kandidaten gesprochen. Rishi Sunak, der frühere Finanzminister, hat weit mehr als die notwendigen 100 Nominierungen – mittlerweile unterstützt ihn fast die Hälfte der Fraktion öffentlich – und gilt nun als klarer Favorit. Für Penny Mordaunt, die zurzeit als „Leader of the House“ im Kabinett von Liz Truss sitzt, haben sich noch keine 30 Angeordneten öffentlich ausgesprochen, aber ein Mitstreiter sagte heute morgen in der BBC, sie bleibe „zuversichtlich“, dass sie die Zahl 100 bis zwei Uhr Ortszeit erreichen werde. Dann endet die Bewerbungsfrist.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Würde es so kommen, könnte die Fraktion am Nachmittag eine nicht-bindende Abstimmung vornehmen – es sei den, Mordaunt zieht vorher zurück. Sollte Graham Brady, der Vorsitzende des zuständigen „1922 Komitee“ am Abend verkünden, dass sie das Votum verloren hat, könnte auch das ein Moment sein, an dem sie ihre Kandidatur aufgibt. Sollte sie hingegen in Kampfeslaune und trotz der Niederlage von der Fraktion im Rennen bleiben, hätten die Mitglieder das letzte Wort. Sie würden in einem „Online-Verfahren“ bis Freitag abstimmen. Dann hätte Großbritannien vermutlich am Freitag einen neuen Premierminister.

Mehr zum Thema 1/

Sollte Mordaunt in den nächsten Stunden die nötige Hürde nicht überspringen können und aufgeben, käme es zur sogenannten „Krönung“. Sunak würde spätestens um zwei Uhr Ortszeit von Brady zum neuen Parteichef und künftigen Premierminister ausgerufen werden. Unklar ist, ob er noch im Laufe des selben Tages zu König Charles fahren würde, um sich den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen zu lassen, oder erst am Dienstag. Charles soll spätestens am Abend in den Buckingham Palace zurückkehren. Auch Truss, die ihm vorher ihren Rücktritt mitteilen müsste, soll sich in der Stadt aufhalten. Das Land hätte dann nur vier oder fünf Tage nach der Rücktrittsankündigung Truss´ einen neuen Premierminister.