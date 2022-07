Johnson-Nachfolge : Der Kampf um Thatchers Erbe

In dem parteiinternen Machtkampf, der gefühlt schon ewig tobt und noch mindestens sechs weitere Wochen anhalten wird, gab es einen Augenblick, der das Duell vorwegnahm. In der ersten Fernsehdebatte, als noch fünf Kandidaten im Rennen waren, richtete Rishi Sunak, der frühere Schatzkanzler, gezielt eine Frage an Liz Truss.

Er erinnerte die Außenministerin der Konservativen Partei daran, dass sie einst bei den linksliberalen Libdems engagiert war und vor sechs Jahren gegen den Brexit gestimmt hat. Daraufhin fragte er sie mit seinem strahlenden Lächeln: „Was bereust du mehr?”

Die Messer sind aufgeklappt in diesem Kampf um den Vorsitz der Konservativen Partei und um den Posten des Premierministers. Für die beiden Kandidaten, die das erbarmungslose Aussieben der Fraktion überlebt haben, geht es um alles. Beide wissen, dass dies ihre einzige Chance ist, ins höchste politische Amt zu finden, und beide ahnen, dass sie nicht einmal eine Zukunft als Minister haben werden, wenn der Kontrahent gewinnt.

Sunak bezeichnet sich als „Thatcherist“

Anders als in früheren Zweikämpfen, von denen es allein in den vergangenen sechs Jahren zwei weitere gab, ist der Ausgang ungewiss. Keiner der beiden verließ die Fraktion mit einem überwältigenden Votum, und auch wenn Sunak 24 Abgeordnete mehr hinter sich weiß, schlägt ihm an der Parteibasis, die nun bis Anfang September entscheiden darf, die größere Skepsis entgegen.

Sunak versucht zu untergraben, was Truss bei den Mitgliedern beliebt macht: ihre Gradlinigkeit und ihre radikale Überzeugung. Gleichzeitig versucht er selber in die Rolle zu schlüpfen, von der er sich maximale Zustimmung an der Basis verspricht: dass er der „true Tory“ ist.

Am Morgen nach dem fünften Wahlgang veröffentlichte er einen Artikel im „Daily Telegraph“, in dem er sich in die Fußstapfen der legendären Eisernen Lady stellte. „Meine Werte sind thatcheristische“, schrieb er. „Ich glaube an harte Arbeit, Familie und Integrität. Ich bin Thatcherist, trete als Thatcherist an und werde als Thatcherist regieren.“

Damit beanspruchte Sunak mit ein paar flotten Sätzen, was sich Truss in den vergangenen Jahren mühsam als Markenkern aufgebaut hatte. So akribisch hatte sie an ihrem Image als Thatcher 2.0 gearbeitet, dass manche in Westminster schon die Augen verdrehten. Wann immer es darum ging, eine unmissverständliche Meinung kundzutun, war Truss zur Stelle.

Linke Presse verspottet Truss

Niemand trat kompromissloser für den kleinen Staat ein, niemand stemmte sich kühler gegen die EU, niemand blickt entschlossener, wenn es darum geht, die Ukraine gegen die Aggression aus Moskau zu verteidigen.

Es ist, als sehe Liz Truss in Margaret Thatcher die personifizierte Absenz von Zwischentönen. Dabei gerät die Kopie zuweilen ins ungewollt Parodistische. In Estland ließ sie sich mit Ohrenschützern auf einem NATO-Panzer ablichten, ganz so wie auf den berühmten Thatcher-Fotos.

Zur ersten Fernsehdebatte erschien sie in einer Bluse, die so sehr an Thatchers Oberteile aus den Achtzigerjahren erinnerte, dass findige Reporter aus den Archiven rasch den Beweis erbrachten.

Bei den politischen Gegnern, in der Labour Party und der linken Presse, ist Truss zum Gegenstand fast grenzenlosen Spotts geworden. Als „Ideologin ohne Ideen“ beschrieb sie der „Guardian“-Kolumnist John Crace. Liz könne kaum einen einfachen Satz sprechen. Er beendete seine Suada mit dem Satz: „Die Tories müssen Todessehnsucht haben.“