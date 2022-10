Amtsantritt in London : Sunak und die Frage nach der „Integrität“

Schon an seinem ersten vollen Arbeitstag gerät der neue britische Premierminister in die Defensive. Es geht um die Ernennung seiner Innenministerin.

Viel Zeit wurde Rishi Sunak nicht gegeben, um in sein neues Amt zu finden. Der erste volle Arbeitstag des neuen Premierministers begann mit Angriffen der Opposition auf sein Kabinett, genauer: auf die Entscheidung, Suella Braverman zurück ins Amt der Innenministerin zu bringen. Hatte Sunak nicht zu seinem Amtsantritt versprochen, “Integrität” zum höchsten Wert seiner Regierung zu machen?, wurde hämisch gefragt. Braverman war erst vor einer Woche zurückgetreten und hatte dies mit einem „Fehler“ begründet, durch den sie den sogenannten Minister-Kodex „technisch verletzt“ habe. „Unsere nationale Sicherheit ist zu wichtig für diese Art von Chaos“, empörte sich die Labour-Politikerin Yvette Cooper am Mittwoch.

Bravermans Vergehen besteht darin, ein Regierungsdokument über ihren privaten Mail-Account an den befreundeten Fraktionskollegen John Hayes geschickt zu haben. Es handelte sich um den umstrittenen Entwurf für eine Aufweichung der Einwanderungskriterien, gegen den Braverman frühzeitig unter den Abgeordneten Stimmung machen wollte. Die Sache war rausgekommen, weil sie die Mail versehentlich noch an einen anderen Abgeordneten geschickt hatte, der denselben Nachnamen trägt. Im Wirbel um den plötzlichen Rücktritt von Premierministerin Liz Truss war die Affäre zunächst untergegangen.

Schon am frühen Morgen musste Außenminister James Cleverley den neuen Premierminister und seine Kabinettskollegin in der BBC verteidigen. Diese habe sehr wohl Integrität bewiesen, indem sie ihren Fehler zugegeben, sich entschuldigt und dafür sogar zurückgetreten sei, argumentierte er. Doch die Opposition verweist auf Alistair Graham, der früher dem unabhängigen „Komitee für Maßstäbe im öffentlichen Leben“ vorgesessen hatte.

Ein souveränes Debüt vor den Abgeordneten

Eine Verletzung des Minister-Kodex sei „eine ernste Angelegenheit“, sagte er. Wer sich schuldig gemacht habe, sei „eine unpassende Besetzung für eines der wichtigsten Ministerämter“. Die Schottischen Nationalisten sprachen am Mittwoch von einem „schmierigen Hinterzimmerdeal“ zwischen Sunak und Braverman, während die Labour Party und die Liberaldemokraten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangten.

Als Sunak zu seinen ersten „Prime Minister´s Questions“ als Regierungschef antrat, begann jede Frage mit einer freundlichen Gratulation; mehrmals wurden dabei seine asiatischen Wurzeln hervorgehoben, die zur „Diversität“ in der Politik beitrügen. Labour-Chef Keir Starmer sprach sogar von „einem bedeutenden Moment in unserer Nationalgeschichte“. Umso unerbittlicher versuchte Starmer dann, Sunak in der Causa Braverman in die Enge zu treiben. Mit forensischer Zielsicherheit fragte der gelernte Jurist , ob Sunak vor der Ernennung Bravermans Bedenken eines für die Sicherheit zuständigen Beamten zu Ohren gekommen seien.

Damit nahm er Bezug auf einen Zeitungsbericht, demzufolge sich Kabinettssekretär Simon Case „sehr besorgt“ über Bravermans Kodex-Verletzung und ihre Rückkehr ins Kabinett geäußert haben soll. Mit dieser Technik hatte Starmer schon Johnson wiederholt in die Bredouille gebracht. Jede klare Antwort würde die Affäre ausweiten und ein neues Gefahrenfeld für den Regierungschef eröffnen – eine Falle, der Sunak mit dem Satz auswich, er habe sich „zu der Sache bereits geäußert“.

Überhaupt bestritt Sunak, der sich für den Auftritt von seinem erfahrenen Parteifreund Michael Gove hatte vorbereiten lassen, sein Debüt mit einiger Souveränität. Immer wieder hob er die ohnehin gute Stimmung in den eigenen Reihen, mal mit subtilen, mal mit grobschlächtigen Angriffen auf die Opposition. Die Tories würden sich in Fragen der Nationalen Sicherheit nicht von einer Partei belehren lassen, die noch vor wenigen Jahren Jeremy Corbyn zum Premierminister machen wollte, der für Abschaffung der Nato und des britischen Nuklearwaffenarsenals eingetreten sei, sagte Sunak unter dem Johlen seiner Fraktion.