Truss’ Nachfolge : Rishi Sunak bewirbt sich offiziell als britischer Premier-Kandidat

Aktualisiert am

Penny Mordaunt war bisher die einzige bestätigte Kandidatin. Nun gab auch der frühere Finanzminister Sunak bekannt, dass er Partei- und Regierungschef werden will.

Rishi Sunak am Samstag in London. Bild: Reuters

Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak bewirbt sich erneut für das Amt des Premierministers. „Großbritannien ist ein großartiges Land, aber wir sind in einer ernsthaften ökonomischen Krise. Deshalb möchte ich die Konservative Partei anführen und nächster Premierminister werden“, schrieb Sunak am Sonntag auf Twitter. Der 42-Jährige gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss und hat bereits deutlich mehr als die notwendigen 100 Unterstützer in der Fraktion zusammen.

Sunak war Anfang September im Rennen um die Johnson-Nachfolge gegen Truss unterlegen, die nun bereits nach gut sechs beispiellos chaotischen Wochen bereits wieder aus dem Amt ausscheidet. Sunak wird nun von vielen zugute gehalten, dass er vor genau jenem Chaos, das Truss mit ihrer Wirtschaftspolitik an den Finanzmärkten ausgelöst hat, im Wahlkampf wiederholt gewarnt hat.

Sunak versprach, unter seiner Führung eine integre und verantwortungsvolle Regierung aufzustellen. Land und Partei will er einen. Zwar seien die Herausforderungen aktuell sehr groß – er sehe darin aber auch große Chancen, schrieb Sunak.Er kann auf die Unterstützung zahlreicher Tories zählen. Nach seiner Kandidatur erklärte Innenminister Shapps, es werde den 42-Jährigen unterstützen.

Wohl kein Deal zwischen Sunak und Johnson

Zuvor hatten sich die beiden Favoriten für das Amt des britischen Premierministers, Boris Johnson und Rishi Sunak, Berichten zufolge bei einem Treffen nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen können. Das berichteten sowohl der „Telegraph“ als auch ein „Times“-Reporter am Sonntag unter Berufung auf Insider-Quellen.

Der Ex-Premier und der Ex-Finanzminister kamen Berichten zufolge am Samstagabend zusammen. Britische Medien spekulierten, die beiden könnten sich auf einen Deal einigen, um eine Spaltung der Tory-Partei zu vermeiden. So kursierte etwa das Szenario, der Favorit Sunak könne Johnson eine Rolle in einem zukünftigen Kabinett anbieten. Der 42-Jährige hatte mit seinem Rücktritt aus dem Johnson-Kabinett im Sommer maßgeblich dazu beigetragen, diesen zu Fall zu bringen.

Johnson soll dem „Telegraph“ zufolge nun bereits am frühen Sonntagmorgen in seiner Partei herumtelefoniert und um Unterstützung geworben haben. Aus seinem Kampagnen-Team hieß es am Samstag, der 58-Jährige habe die notwendige Schwelle von 100 Unterstützern bereits erreicht. Allerdings kamen daran schnell Zweifel auf, da sich öffentlich erst rund halb so viele für Johnson ausgesprochen haben.

Der Johnson-Loyalist und Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg versicherte der BBC am Sonntagmorgen, der Ex-Premier werde antreten und habe große Unterstützung. Bisher haben weder Sunak noch Johnson ihre Kandidatur offiziell gemacht. Die einzige offizielle Kandidatin ist die Ministerin für Parlamentsfragen Penny Mordaunt, die Zählungen zufolge bislang am wenigsten Unterstützer hinter sich vereinen kann. Sie trete jedoch an, um zu gewinnen und schließe einen Deal mit Johnson aus, sagte Mordaunt auf Nachfrage im BBC-Interview. Noch bis Montagnachmittag können Nominierungen eingehen.