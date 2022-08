Ringtausch vereinbart : Die Tschechische Republik erhält aus Deutschland 14 Leopard-Panzer

Leopard-2-Kampfpanzer aus Deutschland sollen nach einer Panzerlieferung in die Ukraine die Lücken in der tschechischen Landesverteidigung schließen. Bild: dpa

Deutschland und die Tschechische Republik haben sich über einen Ringtausch von Panzern geeinigt. Das gaben Bundeskanzler Olaf Scholz und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala am Montag nach einem Treffen in Prag bekannt. Fiala würdigte die Einigung auf Twitter als „bedeutenden Schritt der Verteidigungszusammenarbeit“. Laut dem Verteidigungsministerium erhält die Tschechische Republik 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A4 und einen Bergepanzer Büffel. Die tschechischen Streitkräfte erhalten die Panzer als Ausgleich dafür, dass Prag schon vor Monaten Dutzende T-72-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert hat. Neben diesen von Deutschland geschenkten Panzern möchte die Tschechische Republik laut Fiala bis zu 50 Exemplare des neusten Modells Leopard 2A7 kaufen.

Die Tschechische Republik erhält aus Deutschland damit ähnliche viele Panzer wie die Slowakei, die sich vergangene Woche mit dem Verteidigungsministerium auf die Lieferung von 15 Kampfpanzern des Typs Leopard 2A4 aus Beständen der deutschen Rüstungsindustrie geeinigt hat. Im Unterschied zur Tschechischen Republik behält die Slowakei ihre Kampfpanzer des sowjetischen Typs T72 und liefert stattdessen 30 Schützenpanzer des Typs BVP1 an die Ukraine. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad' begründete gegenüber der F.A.Z. mit der Notwendigkeit, über ein Bataillon von mindestens 43 Kampfpanzern zu verfügen. Deutschland sei nicht bereit gewesen, mehr als 15 Kampfpanzer zu überlassen.

Die ersten Leopard-Panzer aus Deutschland sollen bis Ende laufenden Jahres in der Tschechischen Republik eintreffen. Eine Übereinkunft war erwartet worden, da Außenministerin Annalena Baerbock und ihr tschechischer Amtskollege Jan Lipavský schon bei einem Treffen Ende Juli eine baldige Einigung in Aussicht gestellt. Bisher zu keiner Einigung kam es mit Polen. Die Regierung in Warschau hatte ihre deutliche Unzufriedenheit über ein aus ihrer Sicht ungenügendes deutsches Angebot ausgedrückt. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak äußerte im Juli, dass Polen „zumindest 44 Stück“ des Typs Leopard 2 erwarte, um damit ein Bataillon ausstatten zu können. Deutsche Politiker warnten daraufhin vor überzogenen Erwartungen an Panzerlieferungen aus Deutschland.