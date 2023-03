Am 5. März 1953 starb Josef Stalin. Damit endete eine der schlimmsten Terrorherrschaften des vorigen Jahrhunderts. Die Spätfolgen sind bis heute wirksam, zum Beispiel in der Ukraine.

Er war der „Woschd“, der Führer. Spätestens seit den 1920er-Jahren war in der Sowjetunion die gesamte Politik, ja das gesamte Land auf diesen einen Mann ausgerichtet worden. Es war und ist ein beliebtes Streitthema in der Wissenschaft, ob dieses von Josef Stalin errichtete System nur die – grauenvolle – „Vervollkommnung“ dessen war, was Wladimir Iljitsch Lenin nach der Revolution 1917 geschaffen hatte, oder ob es die vermeintlich gut gemeinten Ideen des Staatsgründers in ihr Gegenteil verkehrte.

Unstrittig ist allerdings, dass während der Herrschaft des Georgiers den Bürgern der Sowjetunion und noch viel mehr allen Funktionsträgern des Systems die Fähigkeit zu selbständigem Denken aberzogen wurde. Dies könnte vor 70 Jahren, am 5. März 1953, sogar das Leben des Diktators verkürzt haben.